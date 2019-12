Roofe in de bres voor Kompany: “Men onderschat hoe moeilijk het is om én manager, én speler, én papa én echtgenoot te zijn” YP

Ook in Engeland zijn ze Kemar Roofe nog niet vergeten. De 26-jarige Anderlecht-spits heeft een verleden bij Leeds en nu hij stilaan zijn statistieken opvijzelt bij een weliswaar kwakkelend paars-wit, gingen ze bij Daily Mail even de vinger aan de pols houden bij de aanvaller. En die sprong eens te meer in de bres voor Vincent Kompany.

Ik heb de trofeeënkast gezien, net als de shirts en foto’s van de vele grote spelers die hier mee de geschiedenis van de club hebben geschreven. Toen besefte ik bij wat voor een grote club ik terecht ben gekomen Kemar Roofe

“Ik ben naar Anderlecht gekomen om prijzen te winnen”, onderstreepte de Jamaicaanse Engelsman nogmaals zijn ambities aan het begin van het gesprek met de Britse tabloid. “Dat is altijd mijn doel al geweest en door prijzen te winnen wil ik Europa League of zelfs Champions League spelen ook. Dat is misschien wel de voornaamste reden waarom ik Anderlecht verkoos boven de clubs uit de Premier League die interesse in mij toonden. Dit kan het perfecte platform voor mij zijn, om mijn doelen te bereiken. We kúnnen die ook bereiken, al zal iedereen teleurgesteld zijn wanneer het ons niet lukt.”

Al kan de spits, die in tien optredens goed was voor vijf goals en twee assists, evenwel niet naast de tegenvallende resultaten. Zo herinnert hij zich nog de reactie van de fans na de zoutloze draw thuis tegen Waasland-Beveren. “We gingen onze supporters groeten om hen te bedanken, maar ze wilden ons nergens in hun buurt. Ik heb de trofeeënkast, shirts en foto’s gezien van de vele grote spelers die hier mee de geschiedenis van de club hebben geschreven. Toen besefte ik bij wat voor een grote club ik terecht ben gekomen. Er wordt van ons verwacht dat we elke wedstrijd winnen. Winnen, en dat ook nog doen in stijl.”

Roofe had het ook nog over hoe Kompany de eerste keer contact met hem opnam en meteen ook een diepe indruk naliet. “Toen hij me belde, kon ik gewoon geen ‘nee’ zeggen. Ik ben eigenlijk met hem opgegroeid: ik keek naar de Premier League, naar een iconische kapitein die titels won en wedstrijden domineerde als centrale verdediger. Ik kon zelfs niet geloven dat hij me kende. ‘Ik ben verrast dat je weet wie ik ben’, zei ik aan de telefoon. Hij riposteerde dat hij veel voetbal kijkt, dat hij mijn stijl kende en wist waar ik toe in staat was. Maar hij wist ook te zeggen wat ik moest verbeteren. Het was dus geen gesprek waarin hij mijn hoofd op hol deed slaan zodat ik toch maar zou tekenen. Hij was gewoon eerlijk.”

Tot slot breekt hij ook nog een lans voor de geplaagde verdediger annex manager. “Mensen onderschatten hoe moeilijk het is om én manager, én speler, én papa én een echtgenoot te zijn. Bovendien is hij een nationale held in België. Hij is de voornaamste reden waarom ik naar Brussel kwam en ik steek enorm veel van hem op.”