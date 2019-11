Roofe: “Dat het niet mooi was? We hebben gewonnen en dat telt” KDW/TLB

03 november 2019

Kemar Roofe kon ook tegen Cercle Brugge scoren. De spits opende de score tegen de hekkensluiter vanaf de stip, nadat hij de strafschop zelf had versierd. Ook Michel Vlap had de elfmeter graag voor zijn rekening genomen, maar Roofe wilde daar niet van weten. “Ik had vertrouwen na mijn gescoorde strafschop tegen AA Gent”, aldus Roofe na de match in het Lotto Park. “Vandaag versierde ik de penalty zelf en ik had de bal al in mijn handen, dus wilde ik hem ook trappen. Of ik en Michel (Vlap, red.) de aangewezen mannen zijn? Niet echt, gewoon diegene die goed in de match zit. Als dat niet het geval is, dan moet je de verantwoordelijkheid uit handen kunnen geven.”

Na een goed begin had Anderlecht het vrij lastig om de zege binnen te halen. Maar dat liet Roofe niet aan zijn hart komen. “We hebben de drie punten gepakt en dat telt. Zo simpel is het”, was de spits duidelijk. “Hoe je wint, maakt niet zoveel uit. Als we heel goed zouden spelen en toch zouden verliezen, dan zouden de fans teleurgesteld zijn.” Bekijk het volledige interview in bovenstaande video.