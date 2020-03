Romelu Lukaku stelt straks terug te komen: “Op mijn 34ste speel ik weer voor Anderlecht” ODBS/PJC

03 maart 2020

08u18

Bron: instagram romelulukaku 4 RSC Anderlecht Oude liefde roest niet - vraag dat maar aan Vincent Kompany. In een vragenrondje op zijn Instagram stelt ook Romelu Lukaku ooit terug te keren naar de heimat. De spits (26) plakt er zelfs een leeftijd op. Op zijn 34ste. Nog even geduld dus, Anderlechtfans.

Wat zou Anderlecht momenteel niet geven om een spits van het kaliber Lukaku in de rangen te hebben? De realiteit leert echter dat echte toppers op het hoogtepunt van hun carrière al lang niet meer in België voetballen. In het geval van Lukaku zelfs al 9 jaar lang niet meer, nadat hij in de zomer van 2011 na 33 goals in 73 matchen in het shirt van paars-wit voor Chelsea koos. Maar al die tijd maakte Belgiës topschutter aller tijden er geen geheim van dat Anderlecht ‘zijn’ club bleef en voor altijd zal blijven. De huidige sportieve malaise raakt hem. Ook omgekeerd wakkert de liefde op tijd en stond weer aan. Zoals vorige zomer, toen Anderlecht Lukaku met open armen op Neerpede ontving om zijn conditie te onderhouden in afwachting van een transfer naar Inter. Zeer tot de tegenzin van Manchester United. Lukaku was er blij om onder andere Jean Kindermans, hoofd opleidingen bij Anderlecht, terug te zien. ‘Kind van het huis’.

Lukaku, de nieuwe koning van Milaan:

En zo heeft Lukaku nog wel menig vriend op Anderlecht rondlopen. Michael Verschueren onder andere. Tot de sportief directeur richtte Lukaku zich graag, toen hem een eerste keer op Instagram gevraagd werd of hij ooit nog voor Anderlecht zou spelen voor zijn carrière erop zit. Het antwoord van Lukaku, al lachend: “minimum twee jaar”. Maar dan, toen de vraag opnieuw de revue passeerde, doodserieus. “Op mijn 34ste. Denk ik.” In tijden dat Anderlecht dichter bij play-off 2 staat dan 1, woorden waarbij de paars-witte burger ongetwijfeld een innerlijk vreugdedansje maakt. Voor Romelu staat de deur op Anderlecht steeds wagenwijd en met veel liefde open.

Ook op andere momenten toonde Lukaku zich in het online gesprek bijzonder open. “Er zeker van zijn dat mijn zoon gelukkig is”, luidt het antwoord op de vraag wat zijn droom is. Ruim een jaar geleden verwelkomde de spits Romeo in zijn leven.

‘Big Rom’ deed ook complimenten uit. Aan collega’s Jan Vertonghen en Kevin De Bruyne. Die eerste vindt hij de moeilijkste verdediger waartegen hij ooit gespeeld heeft, die tweede is voor hem de beste middenvelder. “Heeft zeker en vast ogen op zijn rug”, aldus Lukaku over ‘KDB’. Of aan Thierry Henry, gewezen assistent-coach van de Rode Duivels. Voor Lukaku is de Franse spits de ex-speler waarmee hij het liefst ooit eens had samengespeeld. Als uitsmijter vindt Romelu zijn goal met België in de vriendschappelijke interland in tegen Portugal het hoogtepunt van zijn carrière. Op de perfecte voorzet van Jordan buffelde hij binnen. Onvergetelijke broedergoal.

Jordan Lukaku neemt het op voor Romelu: