Roger Vanden Stock verwacht dat Anderlecht "over vijf jaar sterker zal zijn"

21u25

Bron: Belga 0 AFP Anderlecht Met de verkoop van de club komt er een einde aan het Vanden Stock-tijdperk bij RSC Anderlecht, al wordt afscheidnemend voorzitter Roger Vanden Stock vanaf 1 maart wel erevoorzitter van paars-wit en blijven zijn dochters aandeelhouders. Met de komst van Marc Coucke zal er echter een nieuwe en vooral andere wind door het Astridpark waaien.

Terwijl de familie Vanden Stock vooral voor klasse en traditie staat, is Coucke meer de selfmade ondernemer die zijn legitimiteit baseert op zijn schier onuitputtelijke financiële middelen en net dat laatste is de motor van het moderne voetbal. "Op een termijn van vijf jaar mogen we ons dan ook aan een sterker Anderlecht verwachten", klonk het vrijdag bij Roger Vanden Stock.

"De toekomst is van Anderlecht, daar ben ik zeker van. Marc Coucke heeft de juiste keuze gemaakt, nu moet hij het bewijzen. Hij heeft dezelfde toekomstvisie en deelt de ambities van de club. Al ziet hij vandaag ook wat Anderlecht is (Vanden Stock verwijst naar de massale persbelangstelling, red): journalisten, camera's, kritische vragen. Ook daar moet je aan wennen."

