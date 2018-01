Roger Vanden Stock gehuldigd als ereburger van Anderlecht: "Dit raakt me erg" NVK MGA & XC

23 januari 2018

12u31 0 Anderlecht Roger Vanden Stock is vandaag uitgeroepen tot ereburger van Anderlecht. De afscheidnemende RSCA-voorzitter krijgt de onderscheiding "voor zijn bijdrage aan het imago van de gemeente, in België en het buitenland". De ceremonie vond plaats in het gemeentehuis.

"Dit raakt me erg. Het doet me eraan denken dat aan alles een einde komt. Het leven is te kort", klonk het bij Vanden Stock. "De gebeurtenissen met de overname versterken dit. Al wil ik benadrukken dat ik nog heel fit en gezond ben. Ik wil graag 103 worden. Mijn ouders stierven op hun 93ste. Toen ik vanochtend bij de dokter ging zij hij dat alles perfect is. Ik heb enkel misschien 's nachts een machine nodig om te ademen, zodat ik mijn vrouw niet te veel stoor."

Ook kwam Vanden Stock nog eens terug op de transferperiode bij Anderlecht. "Hopelijk komt er deze week nog aan versterking. We hebben een spits nodig. Alleen: die zijn vaak duur hé. En we hebben momenteel niet veel geld. Het zal dus moeilijk worden, maar we proberen. Dendoncker baart me het meeste zorgen. Maar ik wil hem houden. En ik denk de nieuwe voorzitter ook. We moeten toch proberen Club een beetje angst aan te jagen. En Stanciu? Ik heb geen spijt dat hij weg is. Hij heeft minder gebracht dan we dachten. Als je investeringen doet, kan het soms mislopen, en dan moet je incasseren. Dat is het leven."