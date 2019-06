Exclusief voor abonnees Rodyse Munienge, Kompany’s beste vriend én persoonlijke assistent: “Hij heeft een paar keer geknokt om op ons pleintje te kunnen blijven” Sven Spoormakers

18 juni 2019

18u10 0 Anderlecht Zijn officiële titel bij Anderlecht is personal assistant van speler-manager Vincent Kompany. Maar eigenlijk is Rodyse Munienge (33) de boezemvriend van de Rode Duivel - al sinds ze kleine jongens waren in Toren 35 van de Noordwijk in Brussel.

Rodyse Munienge was een opvallende verschijning, maandag op het trainingsveld van Anderlecht. Terwijl een groepje mannen – hoofdcoach Simon Davies en zijn assistent-coaches Pär Zetterberg, Jonas De Roeck, Karim Belhocini en Floribert Ngalula, allemaal mannen die voetbal ademen en uitstralen – de eerste oefenstonde van paars-wit in goede banen leidde, stond hij toe te kijken, de handen in de zakken van zijn donkerblauwe Joma-trui die nogal opvallend rond zijn buik spande. Hij lachte en grapte weleens met Ngalula, want de twee zijn oude bekenden. De ex-paracommando is de persoonlijke assistent van Vincent Kompany. «Hij doet vanalles voor Vincent, al jàren: Rodyse is de bodyguard van Vincent, zijn chauffeur, zijn manusje-van-alles», zegt Pierre Kompany, behalve vader van Vincent ook burgemeester van Ganshoren. «Het is zo gegroeid, want Vincent had, zoals zoveel voetballers op het hoogste niveau, iemand nodig die hij volledig kon vertrouwen en die ervoor kon zorgen dat hij zich enkel op zijn sport moest concentreren. Dat is dus Rodyse geworden – Vincents eerste en oudste vriend.»

