Rode stickers en duidelijke wandelroutes: Lotto Park is klaar om opnieuw supporters te ontvangen PDD/NVE

10 september 2020

14u07 0 Anderlecht Morgen is het zover: terug fans bij het voetbal. En nee, het zijn geen nagemaakte fangeluiden meer. Het precieze aantal toegelaten supporters hangt af van stadion tot stadion. Bij Anderlecht mogen er ruim 6.000 mensen binnen in het Lotto Park, CEO Karel Van Eetvelt gaf er een rondleiding.



Eindelijk terug supporters in het stadion. Niet voltallig, uiteraard. Slechts een beperkt aantal toeschouwers wordt toegelaten, die aantallen verschillen per stadion. Standard laat 10.000 fans toe en is daarmee koploper. Bij Anderlecht zijn dat er 6.340 in het Lotto Park.

“Wat we nu gedaan hebben, is gewoon volgens de afstandsregels het stadion ingedeeld”, aldus Karel Van Eetvelt, CEO van Anderlecht, tijdens een rondleiding in het Lotto Park. We hebben ervoor gezorgd dat er ongeveer een meter plaats is tussen elke persoon. Je gaat moeten zitten, met een mondmasker.” Die afstandsregels gelden ook voor mensen uit dezelfde bubbel.

Enkele business seats zijn afgedekt, looproutes zijn aangegeven en op de verboden zitjes zijn rode stickers geplakt. Van de 21.500 beschikbare zitjes in het Lotto Park zijn er dus minder dan de helft gevuld met abonnees. “We kunnen ongeveer één op drie abonnees laten komen. Ze kunnen zich nu inschrijven. Ik denk dat de match van zondag bijna uitverkocht is. Als je de match tegen Cercle nu kiest, ga je niet de volgende thuiswedstrijd tegen Eupen kunnen kiezen”, zegt Van Eetvelt.

