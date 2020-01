Robbie Rensenbrink, de man van de grote momenten TLB

25 januari 2020

23u23 2 Anderlecht Maar liefst zeven goals scoorde Robbie Rensenbrink in vier Europese finales met Anderlecht. De Nederlander was de man van de grote momenten, zo herinnert ook Jan Mulder zich. “Rensenbrink heeft Anderlecht van een nationale kampioen tot een Europacup-winnaar gemaakt”, aldus de analist van VTM Nieuws over zijn overleden vriend. Een overzicht van de goals van Rensenbrink in Europese finales:

Europabeker voor Bekerwinnaars in 1976 tegen West Ham

Anderlecht kwam in de finale van de Europabeker voor Bekerwinnaars van 1976 op achterstand tegen West Ham. Holland maakte er op de Heizel 1-0 van, maar paars wit zette de scheve situatie recht via Rensenbrink en Swat Van der Elst. Beiden scoorden ze twee keer. De match eindigde uiteindelijk op 2-4.

Finale van Europabeker voor Bekerwinnaars in 1978 tegen Austria Wien

Ook twee jaar later eiste Rensenbrink de hoofdrol in de finale van de Europabeker voor Bekerwinnaars. In Parijs scoorde de Nederlander twee keer tegen Austria Wien. Anderlecht haalde flink uit tegen de Oostenrijkers, het werd 4-0. Rensenbrink nam de eerste twee goals voor zijn rekening, Gille Van Binst scoorde de 3-0 en de 4-0 in het Prinsenpark.

Terugmatch om Europese Supercup in 1976 tegen Bayern München

Anderlecht speelde in 1976 ook de Europese Supercup. Paars-wit nam het op tegen het grote Bayern München. De heenmatch was voor de Duitsers - het werd 2-1 in het Olympiastadion -, maar Anderlecht rechtte de rug in de return. De Brusselaars wonnen met 4-1, onder meer dankzij twee goals van Rensenbrink. De Nederlander opende de score en legde in minuut 82 ook de eindstand vast.

Heenmatch finale Europese Supercup tegen Liverpool in 1978.

Ook twee jaar later mocht Anderlecht spelen om de Europese Supercup. En ook dan haalde het. Paars-wit nam over twee duels de maat van Liverpool. De heenmatch won Anderlecht op eigen veld met 3-1, Rensenbrink zorgde toen in minuut 87 voor de laatste treffer van de match. De terugmatch won Liverpool met 2-1, maar de beker ging dus wel mee naar Brussel.