Reuzehonger en Snapchat als reddingsboei: het verhaal achter de transfersoap van Aleksandar Mitrovic Glenn Van Snick

08 februari 2018

17u52

Bron: The Times 1 Anderlecht Anderlecht leek wel een duiventil op Transfer Deadline Day, met de soap rond de mislukte terugkeer van Aleksandar Mitrovic als absoluut dieptepunt. De Servische spits stond in Neerpede om zijn handtekening te zetten, tot paars-wit de deal eigenhandig afblies. In de 'The Times' komt de Servische aanvaller nu terug op een bewogen 31 januari. Een verhaal van grote honger en Snapchat als reddingsboei.

De helse transfersoap start op 30 januari, met een tripje naar Bordeaux. De 23-jarige Serviër - die in Newcastle op niet teveel speelminuten meer hoefde te rekenen - was naar het zuiden van Frankrijk afgezakt om met de nieuwe coach van de Franse eersteklasser Gustavo Poyet rond de tafel te zitten. Mitrovic overnachtte zelfs in Bordeaux met het idee om een dag later de deal volledig af te ronden. 'Les Girondins' zouden 685.000 euro betalen om Mitrovic voor zes maanden te huren.

Done deal leek wel, de Serviër was slechts enkele details verwijderd van zijn nieuwe club, tot zijn broer Milan - die samenwerkt met de manager van de aanvaller - hem plots opbelde. Ook paars-wit toonde interesse en wilde voor de uitleenbeurt zelfs meer duiten op tafel leggen. Mitrovic liet de Franse club zonder twijfelen schieten en belde naar zijn huidige werkgever met de mededeling dat hij absoluut wil terugkeren naar de Brusselaars. En of de Serviër gelukkig was

Grote honger

Een dag later bevestigde ook zijn makelaar Pini Zahavi de interesse van de Belgische recordkampioen, waarna Mitrovic met een privé-jet koers zette richting Neerpede om er zijn medische testen af te leggen. "Ik ben blij terug thuis te zijn", vertelde de topschutter van het seizoen 2014-2015 aan onze videoman. De donkere wolken troepten evenwel snel samen boven het oefencomplex van paars-wit: Lukasz Teodorczyk raakte maar niet verkocht. En geen vertrek van 'Teo' betekende ook geen komst van 'Mitro'.

De Serviër beleefde een nachtmerrie en wachtte geduldig op een mirakel, maar dat kwam er niet. Het werd tien uur 's avonds en Mitrovic had een ganse dag nog niets gegeten. Hoe langer hoe meer besefte hij dat hij een terugkeer naar het Astridpark op zijn buik kon schrijven. Zijn manager schotelde hem dan maar een uitleenbeurt naar Middlesbrough voor, maar daar had hij geen trek in.

Geluksdag

Tot er prompt een bericht op Snapchat binnensijpelde. Het was Slaviša Jokanović, de trainer van Fulham en tevens landgenoot van Mitrovic. "Hoe gaat het daar in Anderlecht?", polste de Serviër voorzichtig. "Het is je geluksdag, de deal is hier afgesprongen", reageerde 'Mitrogoal'. "Ik staar hier maar naar de klok en tel de uren af. Ik heb de hele dag nog niets gegeten." Jokanović had de frustratie van Mitrovic in de smiezen, twijfelde geen seconde en schoot in de weinige tijd die hem nog restte - het was intussen bijna elf uur - meteen in actie. De uitleenbeurt naar Fulham raakte een kwartier voor middernacht rond.

De Serviër lijkt er trouwens niet rouwig om dat hij niet kon terugkeren naar België. “Er was zoveel druk”, zegt Mitrovic over de hectische avond. “Ik was enorm nerveus, maar aan het eind is alles goed uitgedraaid voor mij. Ik koos Fulham voor de stijl van voetbal en de coach. Het speelt het beste voetbal in de Championship. Het was de beste keuze voor mij, en achteraf bekeken waarschijnlijk zelfs beter dan terug te keren naar Anderlecht.” En paars-wit knoeit intussen verder...