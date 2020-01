Retour Vanden Borre duurt 43 minuten, RSCA speelt gelijk tegen Livingston (1-1)

Pieter-Jan Calcoen in San Pedro del Pinatar

11 januari 2020

19u48 1 Anderlecht In de problemen kwam hij niet. Anthony Vanden Borre heeft tegen Livingston (1-1) zijn eerste wedstrijd met de A-kern afgewerkt. Na 43 minuten haalde Vercauteren hem naar de kant.

Gezien de bijtende koude waren er niet zó veel fans, maar wie toch naar de Pinatar Arena was afgezakt, deed dat zeker voor Anthony Vanden Borre. Hij maakte zijn eerste minuten sinds zijn terugkeer naar de A-kern. Vanden Borre oogde fit, al speelde hij nog niet zoals hij dat zou moeten kunnen. Dat is enigszins logisch: hij mist ritme. Dat zag ook Vincent Kompany, de ‘inspirator’ zat op de bank naast Vercauteren.

Kemar Roofe kwam niet in actie niet tegen Lugano (2-1-winst) wegens een opspelende kuit, tegen Livingston deed hij wel mee. Na drie kwartier moest hij evenwel de strijd staken. Anderlecht moet hopen dat Roofe de komende weken blessurevrij blijft, hij is de enige échte spits in de selectie. Bakkali verving Roofe, hij maakte zijn rentree na een knie-operatie en gaf een gedreven en scherpe indruk. Zo trof hij de paal.

De oefenpartij op zich was niet echt een aangenaam kijkstuk. Er waren veel duels, weinig kansen. De Schotten kwamen op voorsprong na balverlies van Kana, na een goeie individuele actie van Saelemaekers maakte Adzic de gelijkmaker (1-1). Vlap liet daarna de mogelijkheid liggen om Anderlecht de zege te schenken.

Morgen vliegt RSCA terug naar België. De eerste competitiematch na de winterbreak is tegen leider Club Brugge.

ANDERLECHT: Didillon; Vanden Borre (43’ Makarenko), Kana, Cobbaut, Dewaele; Zulj (71’ Lutonda), Trebel (61’ Ait El Hadj), Vlap; Saelemaekers, Roofe (46’ Bakkali), Adzic

DOELPUNTEN: 51’ Dykes (0-1), 55’ Adzic (1-1)