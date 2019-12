Rechtsback Murillo is er al, nu mikt Anderlecht nog op linksback en spits Pieter-Jan Calcoen

07 december 2019

03u00 0 Anderlecht De rechtsback is er al. Anderlecht heeft de Panamees Amir Murillo (23) aangetrokken. Deze winter moeten een linksachter en een spits volgen.

Het is dit seizoen een knelpuntberoep in het Lotto Park: vleugelverdediger. Anderlecht heeft zowel op links- als op rechtsachter al verschillende spelers uitgeprobeerd. Volgt u even mee: El Kababri, Lutonda, Sardella, Cobbaut, Luckassen, Dewaele, Kayembe en zelfs heel erg kort Chadli. Dat maakt liefst acht jongens voor twee posities. Het toont aan dat geen van hen Vincent Kompany en Frank Vercauteren volledig kon overtuigen, met als gevolg dat RSCA op zoek is gegaan naar alternatieven.

Met succes, want gisteren rondde Anderlecht de aanwerving van Amir Murillo (23) af. De Panamese rechtsachter, die op het WK ­tegen de Rode Duivels speelde, komt over van New York Red Bulls, hij tekende tot 2023. “Hij past perfect binnen onze filosofie”, aldus Verschueren. Murillo zal de concurrentie moeten aangaan met Luckassen, Sardella en Anthony Vanden Borre.

Met de komst van Murillo, die pas na de winterstop speelgerechtigd is en de komende weken zal gebruiken om zich aan te passen, is het huiswerk van Verschueren niet af. Ook op de linksachterpositie wil hij corrigeren. In Nederland klinkt het gerucht dat Toni Lato (22) in beeld is. PSV huurt de linksback van Valencia, maar de Spanjaard komt er niet aan voetballen toe. Vandaar dat een oplossing zich opdringt – een uitleenbeurt naar België, bijvoorbeeld. Lato stond vorige zomer op de verlanglijst, toen kwam het niet tot een akkoord. Ook Osasuna heeft interesse in de speler. Tot slot zou Kompany graag een extra spits aan zijn ­selectie toevoegen, hij rekent niet op ­Kiese Thelin.

In de zoektocht naar die twee aanwinsten zal Anderlecht overigens niet alleen gebruikmaken van de oude dossiers en van ‘TransferRoom’, maar ook van zijn scouts. Die functioneren sinds het vertrek van Arnesen op een andere manier dan voorheen. Gingen de talentjagers toen erg veel live spelers bekijken, dan is het uitgangspunt nu: statistieken en data. RSCA hoopt zo kosten te besparen en tegelijk efficiënter te werken – scouts kunnen veel meer spelers beoordelen via hun computer... Of ‘meer’ ook ‘beter’ is, laten insiders in het midden.

Kern afslanken

Het past allemaal in de creatieve benadering die Anderlecht ­hanteert. Dit omdat de recordkampioen financieel krap zit. De spelersselectie is te groot, ­Verschuerens prioriteit is om die af te slanken. Onder meer Makarenko, Chipciu, Najar, Musona en Saief mogen vertrekken. Overgangen voor Zulj en Trebel (belangstelling van Al-Shabab, waar hij reeds op bezoek ging) zijn ­bespreekbaar.

Paars-wit beseft dat het puur qua transfersommen toegevingen zal moeten doen, aangezien de markwaardes van de genoemde spelers gekelderd zijn. Neem nu Saief: hij kostte een dik jaar geleden nog 3,7 miljoen euro, het zou een succes zijn, mocht hij nu een derde opleveren. In totaal houdt Anderlecht rekening met een verliespost van zo’n tien miljoen euro. Maar dan daalt tenminste de loonkost, die nu te hoog is.

Uitleenbeurten

Het is in die omstandigheden maar de vraag hoe fors Anderlecht zal kúnnen investeren. Denkelijk beperkt het zich tot uitleenbeurten met aankoopopties, al zal de neiging tot financiële ‘risico’s’ ook afhangen van de komende weken. Het programma oogt loodzwaar, te beginnen tegen Charleroi morgen, en als play-off 1 begin januari onhaalbaar blijkt, zijn forse inspanningen niet aangewezen.

Wil Kompany naast Murillo nog versterkingen, dan doet hij er dus maar beter aan om in het spoor van de top zes te blijven. Tegen Charleroi zal hij alvast niet vanop het veld kunnen helpen. Na zijn nieuwe hamstringblessure lijkt het uitgesloten dat Kompany meespeelt. Er zijn vandaag nog onderzoeken gepland, Anderlecht vermijdt alle communicatie – Vercauteren gaf gisteren zelfs geen persconferentie – maar gefluisterd wordt dat de club rekening houdt met een onbeschikbaarheid van drie weken. In dat geval komt Kompany dit kalenderjaar niet meer in actie en mist hij toppers tegen Standard, Club, Genk en Antwerp.