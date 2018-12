Rapport Hein: gebuisd over de hele lijn Redactie

16 december 2018

22u18 1

Ruim een jaar was Hein Vanhaezebrouck aan de slag als trainer van Anderlecht, maar het rapport oogt dramatisch. Van zijn in totaal 62 matchen, won hij er amper 26 of nog niet de helft. Ook het totale doelsaldo is negatief met 87 voor en 93 tegen.

Competitie

50 matchen, 25 zeges, 17 nederlagen, 8 draws, doelsaldo 83-71, punten: 83 op 150 of 55,33%

Beker van België

2 matchen, 2 nederlagen, doelsaldo 0-4, punten: 0 op 6 of 0%

Europa

10 matchen, 1 zege, 6 nederlagen, 3 draws, doelsaldo 4-18, punten: 6 op 30 of 20%

Totaal: 62 matchen, 26 zeges, 25 nederlagen, 11 draws, doelsaldo 87-93, punten: 89 op 186 of 47,85%