PSV wil Arnesen niet zomaar laten gaan naar Anderlecht, eerstdaags doorbraak in dossier-Zetterberg

23 november 2018

Michael Verschueren zet de gesprekken voor een upgrade van de nieuwe sportieve structuur onverminderd voort. Frank Arnesen is plan A voor de positie van sportief directeur, maar dat dossier dreigt ingewikkeld te worden. PSV wil zijn lid van de Raad voor Commissarissen immers niet zomaar laten gaan en liet dat gisterenmorgen ook weten in een korte mededeling.

Gisterennamiddag stuurde Anderlecht zelf ook een bericht de wereld in waarin stond: “Michael Verschueren heeft contacten met verschillende personen op internationaal niveau om de sportieve structuur te versterken. Hij voert momenteel geen onderhandelingen met Frank Arnesen voor een samenwerking binnen de sportieve cel van de club.” De komende dagen moet blijken of de piste Arnesen helemaal dood is.

De gesprekken met Pär Zetterberg lopen intussen door. Eerstdaags mag in dit dossier een doorbraak worden verwacht.

De rode draad in de gesprekken die Verschueren voert, is dat het figuren zijn met een internationale uitstraling en die ver boven de huidige crisis in het Belgische voetbal staan. Dat is hij ook verplicht aan zijn voorzitter Marc Coucke, die als voorzitter van de Pro League een kruistocht voert voor een 'propere Belgische voetbalwereld'. Verschueren wil in zijn rekrutering ook zoveel mogelijk ex-spelers binnenhalen, vakmensen die het DNA van de club kennen.