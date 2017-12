Portret van Marc Coucke, de man die straks Anderlecht in handen neemt LPB

18u08 1 Photo News Anderlecht Marc Coucke wordt de nieuwe eigenaar van Anderlecht. Een verrassing van formaat, maar wie is deze bijna 53-jarige Oost-Vlaming die straks de meest succesrijke Belgische voetbalclub in handen neemt? Een portret.

* Geboren op 27 januari 1965 in Gent.

* Doet zijn humaniora-studies aan het Sint-Barbaracollege in Gent.

* Behaalt een licentiaatsdiploma Farmacie aan de Universiteit Gent en een postgraduaat Bedrijfsbeheer aan de Vlerick Leuven Gent Management School.

* Richt in 1987 samen met studiegenoot Yvan Vindevogel het bedrijf Omega Pharma op.

* Verkoopt aanvankelijk zelf de door Omega Pharma geproduceerde shampoo, van deur tot deur, aan de apothekers.

* Koopt in 1994 Vindevogel uit, na een bod van een Nederlands bedrijf. De grote stap volgt in 1998 met de beursgang. De volgende jaren volgen de buitenlandse overnames elkaar op. In 2002 wordt Omega Pharma onderneming van het jaar. Eventjes stapt Coucke op als CEO, om na enkele jaren toch weer het roer in handen te nemen.

* Verkoopt in november 2014 Omega Pharma aan het Amerikaanse bedrijf Perrigo voor een som van 3,6 miljard euro.

Photo News Marc Coucke met echtgenote Nathalie.

* Sponsort met de merknamen Davitamon, Predictor, Silence en Omega Pharma van 2005 tot 2011 de Belgische wielerploeg Lotto.

* Wordt in het seizoen 1998-1999 met Omega Pharma hoofdsponsor van KV Oostende, op dat moment een eersteklasser. Koopt in augustus 2013 60 procent van de aandelen van KVO en wordt daarmee hoofdaandeelhouder en voorzitter van de raad van bestuur. Verwerft in juli 2014 het resterende deel van de aandelen en wordt officieel voltijds voorzitter van KVO.

* Verwerft in 2014 vijf procent van de aandelen van de Franse voetbalclub Lille OSC waarvan hij shirtsponsor werd.

* Wordt in 2015 sponsor van basketbalclub Castors Braine.

* Produceert in 2015 een hit met het nummer "Het is weer Couckenbak".

* Wordt in 2016 de hoofdpersoon van een strip over zijn eigen leven.

* Is getrouwd met Nathalie en heeft twee dochters, Chloé en Alysée.