Portret Anderlecht-aanwinst Chadli: vaak tegenslag, nooit opgegeven Pieter-Jan Calcoen

10 augustus 2019

20u28 4 Anderlecht Anderlecht huurt met Nacer Chadli een Rode Duivel die in zijn loopbaan niks cadeau gekregen heeft. Een portretje.

België-Japan op het voorbije WK in Rusland. Nadat Japan op een 0-2-voorsprong is gekomen, komen de Rode Duivels alsnog langszij: 2-2. Terwijl iedereen zich opmaakt voor verlengingen, krijgt Japan een hoekschop. Thibaut Courtois onderschept, geeft mee met Kevin De Bruyne, die op rechts Thomas Meunier vindt. Diens voorzet laat Romelu Lukaku slim lopen, Nacer Chadli scoort: 3-2. Een historisch doelpunt voor ons voetbal.

In de dagen die volgen, gaat Chadli met alle aandacht lopen, maar wat velen vergeten, is dat de middenvelder dan al even op een zijspoor zit op clubniveau. Bij West Brom haalt hij niet zijn niveau van bij Tottenham, mede door blessureleed, waardoor hij vaak invaller is. Na het WK verandert die situatie niet: finaal is een exit naar AS Monaco de beste oplossing. Alleen… Ook in Frankrijk wil het maar niet lukken.

Chadli is er evenwel het type niet naar om dan op te geven. Heeft-ie in zijn carrière nooit gedaan. In 2006, als Standard hem laat gaan uit zijn jeugdopleiding, denkt hij wel even aan stoppen, maar hij bijt door en trekt naar Nederland. Via MVV gaat het naar AGOVV, waar hij als ‘Kaliffa’ meetraint - zo veel schrik heeft de club om hem kwijt te raken. Na één drie jaar is hij ook weg: Twente koopt hem voor de neus van RSCA.

De rest van het verhaal is bekend: bij Tottenham kent hij zijn ups en downs, maar Chadli speelt er wel vaker dan niet. In zijn laatste seizoen is het evenwel omgekeerd - hij mist zo ook het EK in Frankrijk -, waardoor hij voor de recordsom van 13 miljoen euro naar West Brom trekt. In de West Midlands is zijn start geweldig, nadien valt hij terug door kwaaltjes. Alsof dat niet erg genoeg is, degradeert West Brom ook.

AS Monaco is vervolgens evenmin een voltreffer, Michael Verschueren, Marc Coucke en Kompany hopen dat Chadli in Brussel wel weer de fantastische speler van voorheen wordt. Ach, zelfs als dat niet ten volle lukt, is hij nóg een meerwaarde voor de Belgische competitie. Op het veld - over zijn kwaliteiten bestaat geen discussie - en ernaast. Chadli is welopgevoed en sympathiek. Een gentleman, of het nu het slecht loopt of niet.