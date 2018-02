POLL: Wie moet Hanni opvolgen als kapitein van Anderlecht? Deze clubiconen raken het alvast niet eens PJC/VDVJ

01 februari 2018

11u47 57 Anderlecht Nu Sofiane Hanni (27) naar Spartak Moskou is, moet Anderlecht een nieuwe aanvoerder aanduiden. Anderhalve maand geleden al lieten vijf clubiconen zich uit over hun ideale kapitein, maar ook zij raakten het toen allesbehalve eens. Hein Vanhaezebrouck staat dus voor een moeilijke keuze.

Poll Wie moet de nieuwe aanvoerder van Anderlecht worden? Leander Dendoncker

Adrien Trebel

Uros Spajic

Olivier Deschacht

Iemand anders Leander Dendoncker 32%

Adrien Trebel 27%

Uros Spajic 6%

Olivier Deschacht 27%

Iemand anders 8%

JEF JURION: KAPITEIN VAN 1966 TOT 1968

"In mijn ogen is Adrien Trebel de enige geschikte keuze. Jammer genoeg gebruiken ze die verkeerd. Trebel is geen afbreker die overal het vuile werk moet gaan opknappen. (op dreef) Nee! Hij moet de rol krijgen van patron, die het spel verdeelt. Trebel kan dat. Af en toe heeft Dendoncker eveneens de allures van een leider, maar hij is nog jong."

PAUL VAN HIMST: AANVOERDER VAN 1968 TOT 1975

"Er zijn geen uitgesproken leidersfiguren. Kijk eens naar die groep: wie moet je nemen? Normaal grijp je naar iemand die al enkele jaren bij de club speelt en op langere termijn voor stabiliteit kan zorgen. Dendoncker? Hij zal in de zomer wellicht vertrekken. (zucht) Iederéén kan vertrekken op het einde van het seizoen. Het is allemaal een pak moeilijker geworden dan vroeger."

GEORGES GRÜN: KAPITEIN VAN 1987 TOT 1990 EN IN 1995-1996

"Het ontbreekt Anderlecht aan persoonlijkheden met charisma. Kums en Dendoncker zijn bijvoorbeeld te teruggetrokken. Er is ook steeds minder intelligentie binnen de ploeg. Dan overweegt Vanhaezebrouck beter een profiel als Uros Spajic. Hij laat zich wél gelden tijdens een wedstrijd. Hij is fysiek imposant, dat compenseert dat hij niet de grote prater is. En het is een slimme voetballer."

PÄR ZETTERBERG: KAPITEIN VAN 1996 TOT 1999 EN 2005-2006

"Je moet kijken naar wie rechtstaat wanneer het vierkant draait. Wie durft dán zijn mond open te trekken? (grijnst) In mijn tijd hadden we misschien te veel zulke jongens. Olivier (Deschacht, red.) is wel zo iemand, herinner ik me. En hij beschikt over het meeste ervaring. Hij zou zich ongetwijfeld laten gelden. Dat is belangrijk voor een groep die bij momenten twijfelt."

WALTER BASEGGIO: AANVOERDER VAN 2003 TOT 2006

"Vanhaezebrouck kan Dendoncker kapitein maken. Leander is een kind van het huis en draait al drie jaar mee. De vraag blijft of hij het karakter heeft om die last te dragen in een moeilijke periode (na de transferzorgen, red.). Anderzijds: wie weet geeft die kapiteinsband hem een boost. Toen het mij overkwam, speelde ik een fantastisch seizoenbegin. Op Dendoncker heeft dat misschien hetzelfde effect."