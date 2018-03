Plots is Heins glas weer halfvol: de hemel klaart op boven Anderlecht na 7 goals in 2 wedstrijden Stephan Keygnaert

05 maart 2018

08u34 1 Anderlecht Toen de Sporza-radioverslaggever aan Vanhaezebrouck stoutmoedig vroeg of Club Brugge nog in te halen was, hadden wij gedacht dat Hein eens goed zou lachen. Maar neen. Twee opeenvolgende zeges, zeven goals, én een kleedkamer die hem vraagt om liever een positief verhaaltje te vertellen, maken dat Vanhaezebrouck zaterdag zijn pint alweer (half)vol goot.

Always Look on the Bright Side of life.

Anderlecht speelde aan de Gaverbeek aan de bal één helft (zeer) goed en één helft (zeer) slecht - voor hetzelfde geld had de thuisploeg in de slotfase nog 3-3 gelijkgemaakt -, maar Hein Vanhaezebrouck benadrukte na afloop vooral het optimisme.

"Sinds we de trainer hebben gevraagd om minder negatief te zijn in de pers, is mijn communicatie met de trainer beter", vertelde Uros Spajic zaterdag in enkele Franstalige kranten.

De spelersgroep wil geaaid worden. We zullen zien hoe lang Vanhaezebrouck het volhoudt: "Ik zie weer positieve punten." Spajic zal goed slapen. Wordt hij zo ook niet geconfronteerd met de vaststelling dat hij en zijn maats vijf goals slikten in twee wedstrijden... Op de tonen van Monty Python stapt Anderlecht richting het paasweekend en de start van play-off 1.

