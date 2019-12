Play-off 1 weer wat verder weg: piepjong Anderlecht boekt tegen Charleroi al zesde scoreloos gelijkspel van het seizoen YP/MJR

08 december 2019

19u53 12 Anderlecht AND AND 0 einde 0 CHA CHA Charleroi Jupiler Pro League Een piepjong Anderlecht heeft opnieuw niet kunnen winnen. Zonder Kompany, Sandler en ook Chadli kwam paars-wit opnieuw niet verder dan 0-0, het vierde scoreloos gelijkspel thuis, het zesde al in deze competitie.

Met Belhocine, Massimo Bruno en Ryota Morioka heeft Charleroi een trainer en twee spelers met een Anderlecht-verleden in de rangen. Alle drie lagen ze gebrand het ongelijk van hun ex-werkgever te bewijzen maar vooral, Charleroi wilde zijn top-6 positie verstevigen. Voor de match stond Charleroi met Belhocine vierde, Anderlecht met Kompany-Vercauteren 11de...

En de basisopstelling van Anderlecht moet de (punten)ambities van Belhocine nòg hebben aangescherpt. Geen Kompany, dat was geweten, maar ook geen Sandler en Chadli in de selectie. In de plaats daarvan drie 17-jarigen en een piepjong elftal. De enige ervaring in de Anderlecht-selectie zat op de bank: Adrien Trebel, naast Vlap en Zulj. Gedurfd maar ook het bewijs dat ‘The Process’ niét dood is. Het paars-witte publiek was 90 minuten vergevingsgezind...

Wat te zeggen van die eerste helft? Er zat nauwelijks tempo in de wedstrijd en de kansen waren op één hand te tellen. Bij Anderlecht was het gebrek aan creativiteit schrijnend, Charleroi kon evenmin dreigen omdat het centraal achterin bij Anderlecht, met een positioneel zeer sterke Kana (17) en een sobere Cobbaut (22), goed dicht zat. Eén keer waren de Zebra’s er wél héél dichtbij: een voorzet van Gholizadeh werd in extremis gepareerd door Luckassen, voor een aanstormende Fall. Was Anderlecht, na Mechelen, Waasland-Beveren en Kortrijk, op weg naar zijn vierde scoreloos gelijke spel thuis?

Nauwelijks beterschap in het spel na de rust. Wel meer kansen omdat de ruimtes groter werden. Anderlecht kende 5 sterke minuten even voorbij het uur maar lang duurde het niet en een doelpunt leverde het niet op. Bruno dreigde aan de overkant maar zijn schot werd afgeblokt door... de dubbele meter van ploegmaat Nicholson.

In blessuretijd voerde Vercauteren nog twee wissels door, het bewijs dat Anderlecht niet eens ontevreden was met het punt(je) thuis. Vercauteren koos eieren voor zijn geld, niet eens onbegrijpelijk met deze ploeg.

