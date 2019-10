Play-off 1 nog halen? Het lijkt mission impossible voor Anderlecht Bart Fieremans

29 oktober 2019

06u15 0 Anderlecht Ook na de miskleun op Eupen blijft Anderlecht hopen op een inhaalbeweging voor play-off 1. Tegen beter weten in? In de geschiedenis van de play-offs bleek een kloof van zes punten op het nummer zes na twaalf speeldagen nooit overbrugbaar. Van een uitdaging gesproken.

Speeldag dertien wordt vandaag al afgetrapt, maar het zwaartepunt volgt morgen met leider Club Brugge in Zulte Waregem en sluit donderdag af met een mooie affiche Anderlecht- AA Gent. Voor paars-wit lijkt het de zoveelste cruciale krachtmeting in de verhoopte heropstanding.

De kentering leek met de komst van Franky Vercauteren als trainer en een zes op zes al ingezet, maar het niveau op Eupen draaide de klok helemaal terug. Anderlecht gelooft wel rotsvast in zijn ambitie om play-off 1 te halen, maar met de huidige stand van zaken lijkt dat uit te draaien op één grote desillusie.

40 procent gespeeld

Dat leert ook de historie van de play-offs, sinds die competitieformat in het seizoen 2009-2010 in België ingevoerd is. Dit zijn de feiten na twaalf speeldagen, waarmee toch al 40 procent van de reguliere competitie gespeeld is: Anderlecht telt met dertien punten liefst zes eenheden achterstand op Genk, dat als nummer zes de virtuele play-off 1 afsluit. In de vorige tien seizoenen slaagde geen enkele club erin om een zodanige kloof na twaalf speeldagen nog goed te maken. Een mission impossible dus.

Maar een wetmatigheid is dat evenmin. Zie het als een unieke prestatie voor Anderlecht als het zich in het resterende parcours tot en met speeldag dertig toch in de top zes hijst. Paars-wit mag zich spiegelen aan de tegenstander van donderdag. AA Gent bevond zich twee jaar geleden na twaalf speeldagen ook in de kelder van het klassement met dertien punten, maar stond aan het einde van de rit toch in PO1 met 50 punten. Toen bedroeg de kloof na twaalf speeldagen op het nummer zes evenwel slechts vijf punten. AA Gent zette dat seizoen tussen speeldag dertien en zeventien ook een sterke reeks neer met twaalf op vijftien punten.

Standard begon nog slechter

Met Standard startte een gevestigde topclub trouwens in het seizoen 2015-2016 nog miserabeler dan Anderlecht nu. De Rouches stonden na twaalf speeldagen voorlaatste met elf punten, de kloof op nummer zes Club Brugge bedroeg acht punten. Standard pakte toen ook uit met een inhaalrace, maar het schip strandde na dertig speeldagen als zevende op twee punten van play-off 1.

Ook al is de top zes na twaalf speeldagen een goede indicatie voor wie play-off 1 toch haalt, is die meestal niet identiek aan de zes teams die daar na dertig speeldagen pronken. Slechts in drie seizoenen (2015-2016, 2016-2017 en 2018-2019) kwam dat voor. Clubs als Zulte Waregem, Charleroi en Moeskroen, die na twaalf speeldagen nog dicht aanschurken bij de top zes, moeten dus niet wanhopen.