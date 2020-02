Pjaca meteen in paars-witte selectie, Joveljic en Lawrence niet speelgerechtigd PJC

01 februari 2020

20u17 0 Anderlecht Anderlecht kan morgen al rekenen op aanwinst Marko Pjaca tegen Moeskroen. De Kroaat is speelgerechtigd en zit in de selectie. Joveljic en Lawrence krijgen nog geen toestemming om te spelen.

De kans was sowieso bijna nihil dat Frank Vercauteren tegen Moeskroen een beroep zou kunnen doen op twee van zijn drie aanwinsten. Dejan Joveljic (gehuurd van Frankfurt) en Kemar Lawrence (gekocht bij New York Red Bulls en nog niet eens in het land) raakten niet speelgerechtigd. Vooral Joveljic had RSCA kunnen gebruiken: het zit qua spitsen krap.

Coach Vercauteren heeft Marko Pjaca wel meteen op het wedstrijdblad gezet. De Italiaanse voetbalbond werkte vandaag constructief mee om de huurling van Juventus speelgerechtigd te krijgen. De Kroaat krijgt morgen mogelijk al z'n eerste speelminuten.

De selectie van RSCA : Albert Sambi Lokonga, Amir Murillo, Anouar Ait El Hadj, Antoine Colassin, Davy Roef, Derrick Luckassen, ,Edo Kayembe, Elias Cobbaut, Francis Amuzu, Hendrik Van Crombrugge, Jeremy Doku, Killian Sardella, Marco Kana, Marko Pjaca, Michel Vlap, Peter Zulj, Rik Vercauteren, Sieben Dewaele, Vincent Kompany en Zakaria Bakkali.