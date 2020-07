Percy Tau op weg naar Anderlecht, behoudens verrassingen komt ex-Club Brugge-spits op huurbasis over van Brighton Pieter-Jan Calcoen & Niels Vleminckx

20 juli 2020

04u30 0 Anderlecht Een gevoelige overstap. Behoudens verrassingen huurt Anderlecht Percy Tau (26) van Brighton & Hove Albion. De Zuid-Afrikaan speelde vorig seizoen nog op uitleenbasis bij... Club Brugge.

Anderlecht wilde deze transferperiode nog een polyvalente aanvaller aantrekken en lijkt die nu ook beet te hebben. Paars-wit nadert namelijk een akkoord met Percy Tau. De ­onderhandelingen zitten in de af­rondende fase. De ex-speler van ­Union en Club Brugge komt, als alles goed gaat, over van Brighton & Hove Albion. RSCA zal hem huren, waarschijnlijk zonder aankoopoptie.

Tau naar het Lotto Park, da’s een hoogst opmerkelijke deal, aangezien de Zuid-Afrikaan vorig seizoen nog bij de rivaal uit Brugge voetbalde. Daar was zijn start verbluffend, maar nadien zakte hij weg. Uiteindelijk klokte Tau af op slechts drie competitiedoelpunten bij blauw-zwart. De landskampioen besloot dan ook om geen pogingen te ondernemen om hem te houden. Nochtans leverde Tau wel veel ‘fans’ uit zijn thuisland op: de sociale media op Jan Breydel ­ontploften telkens er een post over ‘The Lion of Judah’ was.

Drie posities

Anderlecht ziet in Tau wel een versterking. Met zijn frivole spel hopen ze bij paars-wit dat hij de supportersharten kan veroveren. Wat ook in het voordeel van Tau spreekt, is het feit dat hij voorin op de drie posities uit de voeten kan. Zelfs als nummer ­negen kan hij een meerwaarde zijn, waar er binnen Anderlecht toch wat vraagtekens zijn rond Roofe en Dimata.

Op dit moment is Tau medische testen aan het afleggen in Zuid-Afrika. De verwachting bij zijn praatgrage entourage is dat die geen problemen aan het licht brengen, maar in het nieuwe Anderlecht neemt men liever het zekere voor het onzekere. De nieuwe bazen willen namelijk geen financiële risico’s meer nemen, zoals in het recente verleden wel nog gebeurde. Denk maar aan Samir Nasri, die een monsterloon had, maar ook een fysieke achterstand en zo nooit van nut kon zijn bij RSCA.

Met zijn ‘rechtstreekse’ overstap van Club Brugge naar Anderlecht treedt Tau wellicht in de voetsporen van mannen als Rensenbrink, Staelens en Degryse – drie succesverhalen. Maar het was niet allemaal top: Ronald Vargas was een smaakmaker op Olympia, in Anderlecht ontgoochelde hij.

Niet naar Antwerp

Ook bij Antwerp stond Tau op de ­verlanglijst, zo wordt beweerd in ­makelaarskringen, maar Tau voelde zelf meer voor een overstap naar Brussel, ondanks de afwezigheid van Europees voetbal.

Komt Tau erbij – en daar heeft het alle schijn van – dan is het inkomende huiswerk van Anderlecht zo goed als af. Uitgaand wil de recordkampioen de kern wel nog fors afslanken.

