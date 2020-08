Percy Tau gearriveerd in Brussel: Anderlecht huurt ex-Club Brugge-spits van Brighton & Hove Albion PJC

03 augustus 2020

09u13 36 Anderlecht In kannen en kruiken. Anderlecht huurt Percy Tau (zonder aankoopoptie) van Brighton & Hove Albion. De 26-jarige Zuid-Afrikaan, die vanochtend aankwam in Brussel, speelde vorig seizoen nog op uitleenbasis bij... Club Brugge.



Percy Tau landde vanochtend op Zaventem - het kostte Anderlecht veel moeite om hem vanuit Zuid-Afrika in België te krijgen. Paars-wit huurt de aanvaller van Brighton & Hove Albion, zonder aankoopoptie. Tau wilde na de landing geen commentaar kwijt en probeerde ook wat zijn gezicht te verbergen (zie beelden hierboven).

Tau naar het Lotto Park, da’s een hoogst opmerkelijke deal, aangezien de Zuid-Afrikaan vorig seizoen nog bij de rivaal uit Brugge voetbalde. Daar was zijn start verbluffend, maar nadien zakte hij weg. Uiteindelijk klokte Tau af op drie competitiedoelpunten bij blauw-zwart. De landskampioen besloot dan ook om geen pogingen te ondernemen om hem te houden. Nochtans leverde Tau wel veel ‘fans’ uit zijn thuisland op: de sociale media op Jan Breydel ­ontploften telkens er een post over ‘The Lion of Judah’ was.

Anderlecht ziet in Tau wel een versterking. Met zijn frivole spel hopen ze bij paars-wit dat hij de supportersharten kan veroveren. Wat ook in het voordeel van Tau spreekt, is het feit dat hij voorin op de drie posities uit de voeten kan. Zelfs als nummer ­negen kan hij een meerwaarde zijn, waar er binnen Anderlecht toch wat vraagtekens zijn.

