Pep Guardiola neemt het op voor Kompany: “Wat hij nodig heeft? 10 De Bruynes, 10 Messi’s.” Kristof Terreur & Pieter-Jan Calcoen

31 augustus 2019

07u45

Bron: Het Laatste Nieuws 0 Anderlecht Een welkome opsteker. Middenin de stijgende onrust bij Anderlecht spreekt Man City-coach Pep Guardiola zijn vertrouwen in Kompany uit: “Heb wat geduld.”

“De voorbij dagen heb ik Vincent niet meer gehoord. Ik sprak hem voor het laatst na zijn eerste wedstrijd in België (1-2-verlies tegen Oostende, red.). Hij klonk toen opgewekt. Blij.”

Sinds dat laatste telefoontje tussen Vincent Kompany en diens leermeester en ex-coach bij Manchester City Pep Guardiola is de sfeer er bij Anderlecht niet bepaald beter op geworden. Er is weliswaar een aanhoudend optimisme over ‘het project’, maar stilaan moeten ook de resultaten volgen. Liefst zondag al tegen Standard. Wint Anderlecht niet, dan is het een historisch slechte start, met nul zeges in de eerste zes matchen. De laatste overwinning dateert inmiddels al van mei, toen tegen... Standard (2-1).

Maar kijk, middenin die malaise krijgt Kompany steun van een autoriteit in het wereldvoetbal. Een leuke opsteker, nu enkelingen zijn duobaan in twijfel trekken. “Anderlecht moet geduld hebben”, analyseert Guardiola vanop afstand. “Ik denk dat Vincent de kalmte kan bewaren. De mensen op Anderlecht kennen hem, er is een reden waarom ze hem hebben aangesteld. Soms heeft een project wat tijd nodig. Als ze Vincent die tijd gunnen, komt het goed. Daar ben ik zeker van.”

Guardiola trekt de parallel met zijn eigen parcours. “Ik ben gestart in de vierde klasse (bij Barcelona B, red.) en had daarna het geluk dat ik een ongelofelijk team mocht overnemen. Daar lag de sleutel. Vincent zal misschien ook zo een kans krijgen. Als je hard blijft werken, zijn er mogelijkheden. Zeker als je, zoals hij, de persoonlijkheid hebt. Hij verstaat het spelletje ook. Als speler al had hij door wat gebeuren moest. Het enige... Het is iets makkelijker dat te doen vanaf de zijlijn.”

Of in de tribune, in dit geval. Aangezien Kompany niet alle nodige diploma’s heeft en Simon Davies de officiële T1 is, mag de Rode Duivel wel op de bank plaatsnemen, maar niet actief coachen. Om problemen met de licentiecommissie te vermijden, zal Kompany dat risico in principe niet nemen. De hele wedstrijdvoorbereiding nam hij de voorbije dagen wel voor zijn rekening.

Kwinkslag

Dat deed de speler-manager met nóg meer energie dan gewoonlijk - zo gemotiveerd is hij om de ommekeer in te zetten. Dat biedt evenwel geen garanties, besloot Guardiola met een kwinkslag: “Wat van iemand een toptrainer maakt? Tien De Bruynes of Messi’s.”

En die heeft Kompany niet... Maar als het hoop kan bieden: Michel Preud’homme evenmin.