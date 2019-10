Paul Van Himst: “Als het maar goedkomt” SJH

03 oktober 2019

Clubicoon Paul Van Himst (76) keek een beetje raar op van de positiewissels bij Anderlecht en hield zijn commentaar op de nieuwe situatie kort. “Iedereen heeft hier zijn idee over. Ik kan alleen maar zeggen dat ik hoop dat het goedkomt met Anderlecht. Wie of wat dat kan verwezenlijken, iemand met een naam of iemand zonder naam, dat is bijzaak. Ik twijfel niet dat het goedkomt en trek op dit moment geen enkele conclusie. Ik begrijp dat Kompany niet van functie verandert, dan vind ik het een beetje raar dat er toch een nieuwe hoofdtrainer nodig was. Hopelijk vinden ze mekaar. Dat is wat iedere supporter van Anderlecht wil. Ze moeten bij de club die keuzes maken en wij hebben daar zelf niets in te zeggen.” Het ontslag van Arnesen leek Van Himst niet meteen een goede zaak te vinden. “Ik dacht dat Arnesen een voetbalkenner was, maar misschien zijn er achter de schermen dingen gebeurd waar wij niet van op de hoogte zijn.”