Pas uit de auto op teken van PA Kompany en materiaal ontsmetten: zo verloopt een training in lockdown op Anderlecht

23 april 2020

19u03

Bron: rscanderlecht.be 0 RSC Anderlecht Sinds maandag 13 april wordt er opnieuw getraind op Anderlecht. Geen collectieve trainingen, maar de club biedt zijn spelers wel de mogelijkheid individueel te trainen op Neerpede. Op de sociale media postte paars-wit daar onderstaand filmpje van.

Trainingsmodus #RSCA op Neerpede in lockdown ⚽ Le mode d’entraînement à Neerpede en lockdown #StaySafe #COYM pic.twitter.com/ATRHZFxfjG RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Zo zien we hoe de spelers in hun auto blijven zitten tot Rodyse Munienge, de persoonlijke assistent van Vincent Kompany, hen het teken gaf om zich één voor één naar het trainingsveld te begeven. De kleedkamers blijven dicht. De spelers komen in trainingsplunje naar Neerpede en keren in dezelfde uitrusting terug naar huis, zonder douchen. In kleine groepjes, de regels van de social distancy strikt respecterend, wordt er getraind. Maar niet vooraleer hun schoenen en ook de ballen ontsmet te hebben, waaraan Munienga de spelers bij hun aankomst herinnert.

“We kruisen elkaar niet op de parking en op het veld, iedereen blijft in de eigen zone. Zo vermijden we elk contact. We wisselen soms wel eens van kant, maar zonder elkaar in gevaar te brengen”, zegt Franky Vercauteren, opnieuw volwaardig T1 van Anderlecht nadat hij eerder op technische werkloosheid werd gezet.

