Pär Zetterberg over nieuwe functie bij Anderlecht: “Zal noch de schoonmoeder van Vanhaezebrouck, noch de mol van de voorzitter zijn” MJR/MDB

23 november 2018

13u56 0 Anderlecht “Anderlecht is mijn tweede thuis.” Pär Zetterberg strijkt weer neer in het Astridpark. Na zijn passage als speler gaat de 48-jarige Zweed vanaf 2019 aan het werk als assistent-trainer van Hein Vanhaezebrouck. Hij moet de verbinding worden tussen het veld en het bestuur. De ideale job volgens Zetterberg. “Als ik een maand achter een bureau moet zitten, word ik zot.”

“Het is een beetje een terugkeer naar mijn thuis, ja. Zweden blijft mijn land en Falkenberg de stad waar ik ben geboren, maar Anderlecht heeft een speciale status: het is mijn tweede thuis”, reageerde Zetterberg. Assistent-trainer wordt Zetterberg dus die ook gevraagd werd waarom hij zelf nooit T1 is geworden. “Zonder twijfel omdat ik nooit het echte verlangen had en dat is toch de drijvende kracht op de bank. Ik vergis me misschien, maar in ieder geval zal ik in daar nooit de waarheid over weten. Een ding is zeker: het was zeker niet vanwege de druk die inherent is aan het T1-schap. Ik had daar helemaal geen schrik van. De mogelijkheid om T1 te worden is gepasseerd... Ik heb er nooit voor geleefd en zal er geen spijt van hebben als ik oud ben (lacht). Vandaag heeft de directie van Anderlecht me een job aangeboden die perfect bij me past: de link tussen het veld en het management. Me onderdompelen in de dagelijkse training zonder achter een bureau te moeten zitten. Want daar heb ik een hekel aan.”

Ook de functie van sportief manager, waar Anderlecht aan Frank Andersen dacht, was volgens Zetterberg niet aan hem besteed. “Zoals ik al zei, ik word zot als ik een maand achter een bureau moet zitten. Dat is geen job die in mijn natuur ligt. Ik zal zo veel mogelijk aanwezig zijn. In tenue, op de training.” Op 1 november gaf Zetterberg de aftrap voor Anderlecht - Lokeren en daar werd hij gepolst voor de functie. De onderhandelingen zijn daarop goed verlopen. “De makkelijkste ter wereld: met een voorstel, een tegenvoorstel, wat extra discussies en uiteindelijk zijn we donderdag op Neerpede tot een akkoord gekomen”, zegt Zetterberg.

Maar niet zonder eerst contact op te nemen met de voormalige voorzitter Roger Vanden Stock. “Ik heb nooit het contact met Roger Vanden Stock verloren. Maar het klopt dat ik hem persoonlijk op de hoogte wilde brengen van de situatie vanaf dat de nieuwe directie het project aan me voorstelde. Hij was oprecht blij dat ik terug ging naar de club. De club zal altijd van hem zijn, ook al is hij niet meer de eigenaar. We hebben met geen woord gerept over de veranderingen van Coucke. We hebben over mijn functie gepraat, mijn wensen en de manier waarop ik mijn nieuwe job zou benaderen. Niets over het new-look Anderlecht.”

Dat new-look Anderlecht moet Zetterberg zelf mee kneden. “Ik ga niet als een soort schoonmoeder tegen de trainer zeggen wat hij moet doen en ik zal ook niet de mol van de voorzitter of het bestuur zijn in de kleedkamer. Ik heb ook de kans gehad om met Hein Vanhaezebrouck, waar ik nog tegen gevoetbald heb, te praten. De zaken zijn duidelijk: ik geef altijd mijn mening, maar hij zal altijd beslissen. Of dat ook zo zal zijn in het verband met transfers? Ik geloof dat Marc Coucke niet langer wil dat één persoon oordeelt over een bepaald dossier. Er zullen discussies zijn, ook met de trainer en de beslissingen zullen vervolgens genomen worden. Het draait niet enkel om Anderlecht, maar over het voetbal in het algemeen waar een transfer ook een financiële investering is: de tijd van een gehaaste handtekening onderaan een contract is voorbij!”

Zetterberg wil vooral snel werk maken van het aantrekken van een spelverdeler. “Wat me opviel in de wedstrijd tegen Lokeren is dat er in het spel van Anderlecht geen spelverdeler was. Bij Sporting hebben we altijd met een nummer 10 gespeeld en we moeten ons opnieuw verbinden met die traditie die al decennia lang terug gaat. Voor mij herinner ik me Coeck, Lozano en Scifo. Daarna Baseggio, Stoica, Hassan en zelfs Boussoufa. Ook al speelde die laatste wat meer excentriek. We moeten teruggaan naar dat ankerpunt. Dat heb ik aan Vanhaezebrouck gezegd.”