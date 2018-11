Pär Zetterberg keert terug naar het Astridpark als assistent-trainer van Vanhaezebrouck: “Anderlecht is mijn tweede thuis” MDB

23 november 2018

12u28 0 Anderlecht De deal is rond: Pär Zetterberg keert terug naar het Astridpark en wel als assistent-trainer. De ex-speler van Anderlecht zal vanaf 2019 de sportieve cel versterken aan de zijde van Hein Vanhaezebrouck.

“Legende Pär Zetterberg komt vanaf januari 2019 de sportieve cel versterken. Hij wordt, net als Karim Belhocine, assistent van coach Hein Vanhaezebrouck”, klinkt het op de website van Anderlecht. “Aan de zijde van Hein Vanhaezebrouck kan hij vanaf januari 2019 dat paars bloed in zijn aderen weer sneller doen stromen. Hij zal de coach assisteren tijdens wedstrijden en trainingen. Daarnaast zal hij met bijzondere aandacht de jeugd opvolgen en begeleiden.”

“Het is een beetje een terugkeer naar mijn thuis, ja. Zweden blijft mijn land en Falkenberg de stad waar ik ben geboren, maar Anderlecht heeft een speciale status: het is mijn tweede thuis”, reageerde Zetterberg. Assistent-trainer wordt Zetterberg dus die ook gevraagd werd waarom hij zelf nooit T1 is geworden. “Zonder twijfel omdat ik nooit het echte verlangen had en dat is toch de drijvende kracht op de bank. Ik vergis me misschien, maar in ieder geval zal ik in daar nooit de waarheid over weten. Een ding is zeker: het was zeker niet vanwege de druk die inherent is aan het T1-schap. Ik had daar helemaal geen schrik van.”

De terugkeer van Zetterberg hing al een tijdje in de lucht. Sterke man Michael Verschueren wilde met de komst van Zetterberg nog wat meer Anderlecht-DNA in de sportieve cel pompen. Iets wat hem nu dus ook gelukt is. Zetterberg is nog steeds bijzonder geliefd bij de paars-witte fans. Als speler pakte de middenvelder met Anderlecht zes titels en één beker. Zijn prestaties werden ook bekroond met twee Gouden Schoenen (1993 en 1997). Ook na zijn spelerscarrière was Zetterberg actief voor paars-wit. Tussen 2006 en 2008 was hij in Zweden scout voor Anderlecht.

Later meer!

