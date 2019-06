Paars-wit investeert extra in jeugd: “Ze begrijpen steeds meer dat ze niet op hun vijftiende moeten vertrekken” Redactie

25 juni 2019

18u01 0

Met de intrede van Vincent Kompany - het stichtend voorbeeld van een jong Brussels talent dat uitgroeide tot een absolute wereldvoetballer - wil Anderlecht extra investeren in de eigen jeugdopleiding. Het budget wordt met meer dan twintig procent verhoogd, Belfius wordt de nieuwe partner van Neerpede. Het jeugdcomplex zal daardoor voortaan de ‘RSCA Belfius Academy’ heten.

“We willen het liefst dat onze jeugdspelers hier hun eerste successen boeken”, verklaarde Marc Coucke. “Daarna kunnen ze dan ambassadeur worden van de club als ze in het buitenland spelen. Dat kan, Vincent Kompany is daar hét voorbeeld van. De talenten die we in onze club hebben zijn heel straf en we beginnen te zien dat de jonge spelers steeds beter begrijpen dat het niet noodzakelijk nodig is om op hun vijftiende te vertrekken”, aldus de voorzitter. Sportief directeur Michael Verschueren en hoofd opleiding Jean Kindermans openden de ‘RSCA Belfius Academy’ plechtig.