Overname Anderlecht definitief rond: Van Holsbeeck richting exit, Devroe in raad van bestuur Jan Mosselmans

05 april 2018

07u27 2 Anderlecht De overname van Anderlecht door Marc Coucke is definitief rond. De nieuwe voorzitter riep dinsdag zijn eerste raad van bestuur bijeen. Daarin onder anderen Coucke-getrouwen Joris Ide en Luc Devroe. Herman Van Holsbeeck wordt naar de uitgang geleid.

Nadat de mededingingscommissie eind vorig week het licht op groen zette voor de overname van de vzw Anderlecht, betaalde Coucke ook de overeengekomen 80 miljoen euro. De nieuwe voorzitter kan nu eindelijk formele bestuursdaden stellen en dat deed hij deze week ook. Dinsdag riep hij voor het eerst zijn nieuwe raad van bestuur bijeen. Daarin zetelen, naast Coucke zelf, nog drie getrouwen: Joris Ide, die mee investeerde bij de overname, de Antwerpenaar Michael Schenck, zakenpartner van Coucke in diens investeringsmaatschappij Alychlo, en Luc Devroe, die technisch directeur wordt in de plaats van Herman Van Holsbeeck.

Van de vorige ploeg zetelen nog alleen Claire Vanden Stock, Michael Verschueren en Jo Van Biesbroeck. Geen Alexandre Van Damme meer, ondanks het feit dat hij nog steeds aandeelhouder is.

Elegant

In de raad van bestuur van een vzw hoeven niet alleen aandeelhouders te zitten. Michael Schenck en Luc Devroe zijn dat niet, de andere leden wel. De overige aandeelhouders zitten in de Algemene Vergadering. Daarin: Claire en Julie Vanden Stock, Alexandre Van Damme, Michael Verschueren, Etienne en Olivier Davignon, Johan Beerlandt en Jo Van Biesbroeck.

Voor Herman Van Holsbeeck is er geen toekomst meer bij Anderlecht. Het is een publiek geheim dat Coucke en hij nog amper door dezelfde deur kunnen en de nieuwe voorzitter zoekt uit hoe hij Van Holsbeeck - na 15 jaar dienst en 8 landstitels - alsnog op een elegante manier naar de uitgang kan leiden. Werd aangenomen dat Van Holsbeeck nog tot eind dit seizoen bij Anderlecht zou blijven, dan is die kans nu veeleer klein. In de komende dagen mag hierover meer nieuws worden verwacht. Gisteravond verscheen Anderlecht voor de licentiecommissie van de KBVB. De club moest vooral aantonen dat de overname rechtmatig is gebeurd.