Oranje ballen moeten voor betere reflexen (en minder hoofdpijn) zorgen bij Anderlecht-spelers PJC

29 oktober 2019

Yari Verschaeren die een oranje bal wegkopt vanwege een lokale sneeuwstorm op Anderlecht? Allerminst. Paars-wit trainde gisteren met ballen uit schuimstof omdat die de spelers helpen bij het verbeteren van hun motorisch patroon en hun reflexen. De wind heeft namelijk veel meer invloed op de baan van de lichte ballen, waardoor die ineens van richting kunnen veranderen. Nog een voordeel is dat de impact op de hersenen bij het koppen met zulk materiaal kleiner is. Het schuimstof zorgde er trouwens niet voor dat er veel glimlachende jongens te zien waren. Daarvoor lag de slechte prestatie op Eupen nog te vers in het geheugen.