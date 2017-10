Opvallend: Vanhaezebrouck paait fans op eigen verzoek PJC/FEL

07u09 0 Photo News Hein Vanhaezebrouck pakt een pintje met de fans. Anderlecht Hein Vanhaezebrouck heeft een charmeoffensief richting de supporters ingezet. De Anderlechtcoach zat gisteren op zijn verzoek samen met de fans - het werd een gemoedelijk gesprek.

't Is een understatement: tussen de inmiddels vertrokken René Weiler en de paars-witte achterban boterde het absoluut niet. In die mate zelfs dat de meegereisde supporters na een doelpunt van Anderlecht op KV Kortrijk om het ontslag van de Zwitser riepen - dieper kun je als coach niet zakken. Een breuk was onvermijdelijk.



Hein Vanhaezebrouck is wel vast van plan om een goeie band te ontwikkelen met het publiek. Dat bleek al op zijn voorstelling, toen hij zei dat hij de tribunes vol wil krijgen met prima resultaten en attractief voetbal. Gisteren schakelde Hein nóg een versnelling hoger. Op zijn initiatief maakte hij kennis met de vertegenwoordigers van de verschillende supportersclubs. Tijdens dat onderhoud, dat in het Vanden Stockstadion in een gemoedelijke sfeer plaatsvond, kwam onder meer het gebrek aan open trainingen aan bod. De bedoeling is om die tendens onder de nieuwe staf om te keren.



Overigens tekent Vanhaezebrouck komend weekend nog eens present in het stadion. De T1 maakt zaterdag na de middag, samen met clubicoon Rob Rensenbrink, zijn opwachting op de jaarlijkse 'Collectors Day', waar verzamelobjecten en memorabilia geruild en tentoongesteld worden. We zagen het pakweg Weiler niet meteen doen...

Photo News HVH maakte ook van de gelegenheid gebruik om zijn assistent Karim Belhocine voor te stellen.