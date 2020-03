Opvallend: Kompany gaat betalen in de plaats van de spelers die hun tekengeld níet willen afstaan PJC

31 maart 2020

14u10 26 Anderlecht Nieuwe episode in de onderhandelingen over de solidariteitsbijdrage op Anderlecht. Als spelers weigeren om één twaalfde van hun tekengeld af te staan, betaalt speler-manager Vincent Kompany dat bedrag in hun plek. Dat is bevestigd aan onze redactie.

De onderhandelingen zijn vandaag doorgegaan op Neerpede en ondertussen is een nieuw voorstel - te nemen of te laten - aan de spelers doorgegeven. Het vorige document blijft overeind, maar er wordt één voorwaarde toegevoegd: de spelers krijgen de garantie dat er voor hen géén technische werkloosheid komt, wat al een zorg minder is voor de vestiaire.

Maar veel opvallender is een nuance die erbij komt. Er was onvrede bij de spelers over het afstaan van één twaalfde van hun tekengelden - dat was oorspronkelijk niet afgesproken - maar ook in het nieuwe document is het de bedoeling dat ze die centen laten vallen. Doen ze dat niet, dan zal Vincent Kompany dat bedrag in hun plaats betalen. “Aan jullie de keuze”, staat er in de communicatie. “Maar zij die dat doen, zijn niet solidair.”

Dit lag oorspronkelijk op tafel: 1. Afstand doen van het salaris. 2. Afstand doen van de bijhorende groepsverzekering. 3. Afstand doen van alle bijkomende voordelen in natura, behalve de auto. 4. Afstand doen van een twaalfde van de tekenpremie voor dit seizoen. 5. Het accepteren van collectief verlof tussen 1 en 14 april. Volgens onze info komt er nu dus een zesde puntje bij en ook een nuance bij punt vier.