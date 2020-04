Opsteker voor Anderlecht: Vranjes wil bij AEK Athene blijven Pieter-Jan Calcoen

18 april 2020

07u00 0 Anderlecht Dat is dan toch al dat. Ognjen Vranjes (30) wil blijven bij huurclub AEK Athene. Voor Anderlecht is die houding een opsteker: het móet afslanken.

Griekse bronnen maken gewag van een bruto jaarloon van 1,25 miljoen euro. De helft daarvan zou AEK Athene betalen, wat maakt dat Vranjes Anderlecht 625.000 euro kost — zónder een sportieve meerwaarde. Het spreekt dan ook vanzelf dat paars-wit de Bosniër liefst ­definitief kwijt is. In die optiek is er goed nieuws: ging iedereen bij RSCA er tot dusver van uit dat Vranjes alleen al voor het geld zijn contract tot 2022 zou willen naleven, dan stuurt hij ons nu toch andere signalen. “Ik wil bij AEK Athene blijven.”

In een WhatsApp-interview — Vranjes gebruikte Google Translate, hij is het Engels niet goed machtig — verklaart de voormalige international de ommezwaai. “Ik ben gelukkig in Athene”, klinkt het enthousiast — als we de vrolijke emoji’s mogen geloven. “Het is hier mijn tweede thuis. Het seizoen kon niet beter verlopen, ik ben de beste verdediger van de competitie.” Dat is niet gelogen, zeggen lokale media.

Bloedrode cijfers

Vranjes vindt het onterecht dat buitenstaanders zijn contract bij Anderlecht buitensporig vinden. “Ik kan daar niks aan doen. Anderlecht gaf me die voorwaarden en heeft ze altijd gerespecteerd. Net zoals ik elke match alles gegeven heb.” Dat laatste was het probleem niet: paars-wit moest Vranjes niet meer door zijn Instagramposts en amoureuze schandalen.

Navraag leert dat er voorlopig geen contact was tussen de clubs. AEK wil Vranjes wel houden, maar is niet geneigd een forse transfersom te betalen. De kans is klein dat Anderlecht die ook eist: de spelers­selectie moet kleiner, want de finan­ciële cijfers kleuren bloedrood.

Nog dit: RSCA moet voor vele andere huurlingen ook een oplossing zoeken. Zo staan onder meer ook Adzic, Abazaj, Sanneh, Milic, Musona, Nkaka en Dauda op de loonlijst.

