Opluchting op Neerpede: Dimata laat zich dan toch niet opereren Pieter-Jan Calcoen

05 maart 2019

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Anderlecht De Grote Ommekeer. Leek een operatie aan de knie onvermijdelijk voor Nany Dimata (21), dan opteert de Anderlecht-spits nu toch voor een revalidatieschema. Doelstelling is de play-offs en het EK voor beloften.

De opluchting op Neerpede is groot. De verwachting was immers dat Nany Dimata een ingreep aan de knie zou ondergaan. Afhankelijk van het type operatie zou de aanvaller dan weken of zelfs maanden out zijn, maar finaal gaat Dimata dan toch niet onder het mes. Na overleg met de medische staf en meerdere specialisten - zo bezocht hij Ramón Cugat in Barcelona en ging hij op visite in ­Antwerpen, Lyon en Londen – kiest Dimata voor een ­revalidatieschema. Medisch zijn daar geen risico’s aan verbonden, vele profs voetballen ­járen met een gelijkaardige blessure, maar het is wel de vraag hoe fel de ­irritatie zal opspelen. De intentie van Dimata en Anderlecht is alvast om de start van de play-offs te halen.

Voor Fred Rutten is Dimata’s keuze een opsteker. Met Ivan Santini had hij nog maar één nummer negen ter ­beschikking. Mocht er iets met de Kroaat gebeurd zijn, dan had Rutten nauwelijks wisselmogelijkheden. Bovendien past het profiel van Dimata – hij heeft diepgang en snelheid – beter bij het voetbal dat paars-wit dezer dagen speelt.

Ook Johan Walem zal een zucht van opluchting slaken. Voor de coach van de nationale beloften is Dimata een sleutelspeler, nu is de kans reëel dat de Brusselaar het EK in Italië en San Marino zal halen. In principe zal men nadien de situatie evalueren.

Anderlecht communiceerde nog niet over Dimata, in de entourage van de speler valt te horen dat we ons “geen zorgen moeten maken”.