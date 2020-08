Oplossingen voor Anderlecht? Deense clubs polsen bij entourage Sanneh, Saief wellicht definitief naar Polen PJC

13 augustus 2020

06u45 0 Anderlecht Het bemoeilijkt het dossier. Bubacarr Sanneh (25) zou liefst in de Belgische competitie (of één van de buurlanden) actief blijven. Dit omdat hij recent vader is geworden, maar voorlopig is er weinig tot geen interesse voor de Gambiaan van Anderlecht.

Het helpt daarbij niet dat Sanneh vorig seizoen bij Göztepe in Turkije en KV Oostende aan slechts vijf wedstrijden kwam. Daarnaast is het in het voetbal algemeen geweten dat hij jaarlijks 800.000 euro verdient, wat voor een middenmoter in de Jupiler Pro League niet haalbaar is voor een verdediger. Vanuit het verre buitenland is er overigens wel belangstelling voor Sanneh.

Verschillende Deense eersteklassers hebben bij zijn entourage gepolst, Pafos FC uit Cyprus deed zelfs een voorstel om de speler te lenen, maar dat was voor RSCA onbespreekbaar. In tegenstelling tot het verleden is Anderlecht wel bereid om Sanneh te laten gaan conform zijn huidige marktwaarde. En da’s ongeveer... gratis. Twee seizoenen geleden betaalde paars-wit nog acht miljoen euro.

Blijft Saief in Polen?

Vincent Kompany en Frank Vercauteren rekenen niet op Sanneh en hebben hem dat ook laten weten. De speler mag zelfs niet meetrainen met de A-kern. De kans is overigens reëel dat Kenny Saief (26) in Polen blijft voetballen. Lechia Gdansk onderhandelt met Anderlecht over een transfer, zo bevestigde de Poolse club. Saief speelde de laatste maanden op uitleenbasis bij Gdansk, waar hij in elf competitiewedstrijden één keer scoorde. Bij Anderlecht heeft Saief geen toekomst, hij onderhoudt er momenteel zijn conditie bij de beloften.

