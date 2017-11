Hein zet licht op groen voor nieuwe spits: "Boakye past perfect bij Anderlecht" NENAD JESTROVIC KENT OPLOSSING VOOR SPITSENPROBLEEM Pieter-Jan Calcoen

09u59 0 Photo News Anderlecht De scouts hebben Hein overtuigd: Richmond Boakye (24) moet de nieuwe spits van Anderlecht worden. Tot dan is het behelpen. Ook op Le Canonnier.

Telkens als een auto vanop de parking het hek nadert, gaat de slagboom van het oefencomplex automatisch omhoog. Wel, gisteren stond die bijna permanent verticaal - zo druk was het op Neerpede. Reden was de vergadering met de scouts, die met het oog op de wintermercato rapport moesten uitbrengen bij Anderlecht. Eén naam kwam keer op keer terug: Richmond Boakye.





De Ghanese spits van Rode Ster Belgrado zit aan veertien doelpunten dit seizoen, waarvan acht in de Europa League. Die cijfers in combinatie met de uitstekende beoordelingen die Boakye van de RSCA-talentzoekers kreeg, hebben ervoor gezorgd dat Hein Vanhaezebrouck en Herman Van Holsbeeck in januari vol voor de international willen gaan. Hij staat bovenaan de verlanglijst.





Teodorczyk

Ook afgelopen zomer behoorde een transfer tot de mogelijkheden. Toen werd Boakye door makelaars aangeboden voor een fractie van zijn huidige kostprijs - Rode Ster wil tussen de vijf en de zeven miljoen euro vangen voor zijn goudhaantje -, maar paars-wit wilde zich op dat moment eerst van het zware contract van Lukasz Teodorczyk ontdoen. Bovendien achtte coach René Weiler zijn selectie voldoende gewapend voor drie fronten - een nieuwe spits was bijgevolg geen must voor de Zwitser.





Intussen liggen de kaarten anders, want Teodorczyk is uit vorm, Hamdi Harbaoui heeft intern veel tegenstanders en Robert Beric flirt met een terugkeer naar Saint-Étienne. Vandaar dus dat Vanhaezebrouck het licht op groen zette om de forcing voor Boakye te voeren. Een verstandige beslissing, vindt Nenad Jestrovic, ex-spits van Anderlecht en lid van de directe entourage van Boakye. "Richmond past perfect bij Anderlecht", aldus de Servische makelaar. "Hij is erg krachtig en uitermate efficiënt."





Dat kan voorlopig niet gezegd van de huidige nummer negens van de landskampioen. Voor Moeskroen moet Vanhaezebrouck, bij afwezigheid van de voor twee wedstrijden geschorste Teodorczyk, kiezen tussen Harbaoui en Beric. Plezant is anders. "Potentieel bezit Teo de meeste kwaliteiten", aldus Hein. "Wel, nu is het aan de anderen om zich te tonen. Maar ik kan ze niet beiden opstellen, hé."





Bellen naar Belgrado

De verwachting is dat Harbaoui, na zijn doelpunt als invaller tegen Zulte Waregem en zijn bevredigende prestatie tegen Club, het vertrouwen behoudt. "Ik was tevreden over Hamdi", bevestigde Vanhaezebrouck. "Hij moet die lijn doortrekken. Met scorend vermogen en werkkracht. Ik weet dat hij het kan."





Eén verdieping boven de perszaal zat Van Holsbeeck naar Belgrado te bellen...