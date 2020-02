Operatie Colassin geslaagd, Anderlecht-spits moet nu twee maanden revalideren Pieter-Jan Calcoen

10 februari 2020

‘Goed’ nieuws - voor zoverre dat in deze mogelijk is. De operatie aan de enkelligamenten die Antoine Colassin (18) vandaag onderging, is geslaagd. De aanvaller ging in Antwerpen onder het mes. De verwachting is dat Colassin, de laatste vier matchen goed voor drie goals, nu zeker twee maanden zal moeten revalideren. Anderlecht zit zo nóg wat krapper op de spitspositie: de enige fitte ‘negen’ in de kern is nieuwkomer Dejan Joveljic, die de laatste maanden amper speelde. Tegen AA Gent viel de Serviër in de slotfase in en raakte hij nauwelijks een bal.