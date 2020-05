Openhartige Craig Bellamy, beloftencoach van Anderlecht: “Ik neem elke dag medicatie tegen depressie” ABD

19 mei 2020

10u28

Bron: Sky Sports 0 Anderlecht Craig Bellamy (40), de beloftencoach van Anderlecht, heeft in een interview naar aanleiding van de Bewustwordingsweek van de Mentale Gezondheid te kennen gegeven dat hij al jaren kampt met een depressie. “Ik blijf belachelijke hoogtes afwisselen met onvoorstelbare dieptes”, is de Welshman openhartig.

“Ik heb er alles uitgehaald.” Craig Bellamy, nu beloftencoach van Anderlecht, is trots op zijn carrière. De gewezen spits was vijftien jaar lang een habitué in de Premier League en speelde onder andere bij Newcastle United, Liverpool en Manchester City.

Maar het was niet alleen rozengeur en maneschijn. Bellamy onthulde in een videogesprek voor Sky Sports met zijn voormalig Liverpool-ploegmaat Jamie Carragher dat bij hem drie à vier jaar geleden de diagnose van “een depressie” werd vastgesteld. “Weinig mensen weten dit. Ik hecht veel belang aan privacy en praat hier normaal niet echt over. Maar sinds drie jaar neem ik elke dag medicatie tegen mijn depressie. Ik blijf belachelijke hoogtes afwisselen met onvoorstelbare dieptes.”

De oorsprong van die depressie ligt volgens Bellamy in zijn jeugd. “Toen ik 15 jaar oud was, ging ik weg om te gaan voetballen in Norwich”, aldus de Welshman. “Weg van familie en vrienden. Ik had heimwee en moest mezelf soms in slaap wenen. Ik kon met niemand écht praten. Het enige wat er toe deed, was voetbal.”

Velen zeggen dat ik meer uit mijn carrière had kunnen halen. Maar ik ben er zeker van dat er niet meer inzat” Craig Bellamy

“Ik had een goede band met mijn ouders, maar ik houd hen nog altijd verantwoordelijk voor die periode. De woede van toen is nog steeds niet opgelost.” Dat gebruikte Bellamy, die bekend stond als een kleine maar stevige spits die nooit afgaf, als drijfveer op het veld. Hij wilde revanche. Zich bewijzen. “Ik wist dat ik niet kon winnen tegen een Desailly of Kompany. Ik moest dus de strijd met hen aangaan. Hen wat irriteren. Velen zeggen dat ik meer uit mijn carrière had kunnen halen. Dat ik titels had kunnen winnen. Maar ik ben er zeker van dat er niet meer inzat. Ik heb altijd alles gegeven.”

Het verhaal van zijn carrière - doordrenkt met goals, blessures en een mentale strijd - heeft Bellamy ervan overtuigd dat hij in het jeugdtrainerschap zijn ideale job vindt. Vincent Kompany gaf zijn ex-Cityploegmaat een kans als beloftencoach van Anderlecht. “Vinny kent mij door en door. Hij weet dat ik niet zal zwijgen als iets me niet bevalt. Maar het verschil is dat hij altijd het grote plaatje ziet. Hij is berekend en zal er uiteindelijk altijd geraken.”

