Opdoffer voor Anderlecht: paars-wit boekt nieuw monsterverlies van 36 miljoen euro

21u18 100 Anderlecht RSC Anderlecht heeft het seizoen 2019-2020 afgesloten met een nieuw monsterverlies van 36 miljoen euro. Dat schrijft ‘De Tijd’ en werd aan onze redactie bevestigd.

Anderlecht boekte voor het tweede jaar op rij een gigantisch boekhoudkundig verlies. In 2018-2019 ging het nog over 27 miljoen euro, nu is er sprake van een verlies van liefst 36 miljoen. Daar zit ook de coronacrisis voor een deel tussen. Op de korte termijn zou er geen probleem mogen zijn omdat er voldoende kasstroom is, zo schrijft De Tijd. Op de langere termijn is er wel een oplossing nodig om de club financieel gezond te krijgen. Voorzitter Wouter Vandenhaute en CEO Karel Van Eetvelt staan dus voor de enorme uitdaging.

Ook omdat het rommelt in de bestuurskamer. De spanningen lopen er hoog op. Zo heeft Johan Beerlandt, oprichter van het bouwbedrijf Besix, zijn ontslag aangeboden in de Raad van Bestuur van Anderlecht. Hij is al enige tijd ontevreden over het beleid. “De wijze waarop het beleid de jongste tijd werd gevoerd, maakt dat ik heb beslist afscheid te nemen als bestuurder”, schrijft Beerlandt in een perscommuniqué.

Anderlecht hoopt zo snel mogelijk weer uit het financiële dal te kruipen. Geen wonder dat het een 18-jarig talent als Jérémy Doku dus al laat gaan voor 27 miljoen euro naar Rennes. “Financieel moest dit, om de leefbaarheid van RSC Anderlecht te garanderen”, vertelde sportief manager Peter Verbeke nog in deze krant.

