Opdoffer voor Anderlecht: Kompany mist competitiestart door scheurtje in adductoren

24 juli 2020

05u00 6 Anderlecht Het worstcasescenario. Vincent Kompany (34) heeft een scheurtje in de adductoren opgelopen. De Anderlecht-aanvoerder is minstens een maand out en mist de competitiestart.



De wedstrijden tegen STVV (9/8) en Moeskroen (16/8) zijn sowieso onhaalbaar. Ook achter de confrontaties tegen Eupen (23/8) en AA Gent (30/8) staat een vraagteken. Anderlecht moet het tijdens de eerste matchen van het nieuwe seizoen wellicht niet alleen zonder fans, maar sowieso ook zonder Vincent Kompany doen. Een domper.

Op Neerpede hult men zich in stilzwijgen – da’s een traditie bij blessures, zeker als het over Kompany gaat. Als het van paars-wit afhing, weet niemand hoe het vandaag met de Rode Duivel gaat. Zelfs binnen de spelersgroep zijn er weinigen die kunnen zeggen hoe lang de speler-manager buiten strijd zal zijn, maar in zijn entourage was men loslippiger. Het verdict is zwaar: Kompany heeft geen verrekking, wel een scheurtje in de adductoren opgelopen in en tegen Saint-Étienne. De vrees is werkelijkheid geworden.

Een exacte onbeschikbaarheid is bij dit soort kwaaltjes erg moeilijk in te schatten, zo zeggen revalidatietrainers. Dat hangt immers af van de grootte en de plek van de scheur, maar RSCA houdt rekening met een afwezigheid van minstens één maand. Al was het maar omdat Kompany in het verleden al gesukkeld heeft met de adductoren en voorzichtigheid dus aangewezen is. Het heeft ook geen zin om te snel terug te willen voetballen: op de topper tegen de Buffalo’s na zijn de belangrijkste affiches niet tijdens de eerste speeldagen gepland. En na Gent is er een internationale break, wat Kompany extra marge zou geven om helemaal te herstellen en zich voor te bereiden.

Meteen na Saint-Étienne was Frank Vercauteren al weinig hoopvol over een snelle terugkeer van zijn kapitein. “We moeten voorbereid zijn op een lange afwezigheid», klonk het toen pessimistisch bij de Anderlecht-coach. «We vrezen dat het relatief serieus is.” Dat blijkt nu dus.

Voor paars-wit is de diagnose slecht nieuws. Met Kompany verliest Anderlecht zijn beste en meest ervaren verdediger. Een voortrekker ook in wat voorts een team met weinig leiders is. Het valt af te wachten hoe Vercauteren de leemte zal invullen. Een centraal duo met Luckassen en Cobbaut is een reële piste, ook Kana komt in aanmerking voor een basisplaats achterin.

Kompany is nu wel out, maar dat betekent niet dat zijn impact helemaal weg is. Op oefenstage in Tubeke coacht hij actief, de verwachting is dat hij dat ook doet morgen tegen Nantes. Anderlecht speelt achter gesloten deuren, er zijn wel enkele journalisten welkom, op voorwaarde dat zij de richtlijnen strikt opvolgen.