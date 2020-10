Opdoffer voor Anderlecht: Adrien Trebel geopereerd aan linkerknie ABD

06 oktober 2020

11u23 0 Anderlecht Adrien Trebel (29) heeft een operatie ondergaan aan de linkerknie. Dat bevestigt Anderlecht. De ingreep was succesvol. Hoelang de middenvelder out is, is nog onduidelijk.

“Ondanks de initiële positieve prognose betreffende de blessure van Adrien Trebel, kreeg RSCA het slechte nieuws dat Adrien alsnog moest geopereerd worden”, schrijft paars-wit op zijn website. “De operatie is inmiddels achter de rug en verliep goed. De club zal er alles aan doen om Adrien zo snel als mogelijk terug op het veld te krijgen.”

Anderlecht moest Trebel al tegen Eupen en Club Brugge missen wegens last aan de linkerknie. Niks ernstigs, zo beweerde men in zijn entourage, maar wel te hinderlijk om er voluit mee te spelen. Nu bleek dat Trebel toch onder het mes moest. Het is vooralsnog onduidelijk hoelang de Fransman out is. Het is niet uitgesloten dat hij langdurig aan de kant staat.

Mise à jour sur la blessure d'Adrien Trebel. Adrien is gisteren succesvol geopereerd. Get well soon, Adri. 💪🏽 https://t.co/QiaxqnnMXY pic.twitter.com/3y3WhFnoTH RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link