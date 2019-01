Op zoek naar de voetbalmaniak in Anderlecht-coach Rutten: “Hij belt zelfs familieleden van spelers voor info” Pieter-Jan Calcoen

20 januari 2019

11u09

Bron: Eigen berichtgeving 0 Anderlecht Een tof idee midden in de nacht? Dan staat Fred Rutten (56) toch gewoon op - ‘t is voor de Anderlecht-coach de evidentie zelve. Maniakaal of geniaal?

Eén glas witte wijn worden er twee. En al snel drie en vier. Fred Rutten daarentegen heeft hoogstens twee kleine slokjes wijn gedronken. In een Eindhovens restaurant spreekt hij Wim Kieft, in die tijd zijn spitsentrainer bij PSV, aan. “Volgens mij heb jij een alcoholprobleem, Wim.”

Het blijkt een kantelmoment voor Kieft. Die bewuste avond vertelt hij voor het eerst over zijn overdreven drankgebruik en cocaïneverslaving - Rutten heeft hem toch wel door, beseft hij. De PSV-coach zal in de maanden die volgen een belangrijke gids worden in Kiefts strijd tegen de drugs. Rutten laat zijn vriend opnemen in een afkickkliniek. Voor Kieft het begin van de weg terug.

