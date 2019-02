Op voorspraak van Romelu Lukaku: Anderlecht huurt Yannick Bolasie van Everton



PJC/KTH/NVK

01 februari 2019

11u00

Bron: Eigen berichtgeving 10 Anderlecht Geen spits, maar een winger. Anderlecht heeft in extremis Yannick Bolasie (29) van Everton gehaald. Hij komt over op huurbasis.

29 miljoen euro. Dat is het bedrag dat Everton in 2016 aan Crystal Palace betaalde om Yannick Bolasie over te nemen. Een som bepaald door zijn dribbelvaardigheid - ga gerust zelf genieten op YouTube. Geen beweging is Bolasie te vreemd om zijn tegenstander te passeren. Uitgerekend die circusartiest - soms wil hij te veel, tot ergernis van supporters en coaches - is straks in het Astridpark te bewonderen.

Een evident dossier was het allerminst voor sportieve bazen Michael Verschueren en Frank Arnesen. Ook Middlesbrough, Crystal Palace en Besiktas wilden de in Frankrijk geboren Congolees aantrekken. Na een gesprek met goeie vriend Romelu Lukaku - bij Everton spraken de twee Lingala met elkaar, deze week had de Rode Duivel niks dan positieve woorden over paars-wit - stapte Bolasie gisteren rond 19.30 uur toch op een vliegtuig in Birmingham met bestemming Brussel.

“Ik moét spelen”

Anderlecht had dan al een akkoord met Everton over een uitleenbeurt van vijf maanden, zonder aankoopoptie. Paars-wit zal ongeveer een derde van het loon van Bolasie betalen, wat neerkomt op een investering van ongeveer 500.000 euro. Gisteravond laat moest Bolasie, op Zaventem opgewacht door makelaar Gunter Thiebaut, wel nog medische testen afleggen op Neerpede. De handtekeningen werden pas 43 seconden voor middernacht gezet! Toen we de international een paar uur eerder aan de lijn kregen - hij zat toen nog in Engeland - toonde hij zich al positief: "Anderlecht kan interessant zijn. Ik moet spélen."

In Engeland zeggen lokale journalisten dat Bolasie, die in het verleden een zware knieblessure opliep, helemaal fit is. Voor de winterstop speelde hij 21 competitiewedstrijden bij Aston Villa in de Championship. De Afrikaan zette de uitleenbeurt zelf vroegtijdig stop. Over het waarom van die beslissing bestaan er meerdere versies. Sommigen opperden dat Bolasie geen toekomstperspectief bij Villa zag, anderen menen dat hij er naar de uitgang geduwd werd.

Bolasie is de derde winteraanwinst voor Fred Rutten, na Peter Zulj en de van Nantes teruggekeerde Kara Mbodj. Tegen Standard komend weekend zal hij wellicht niet speelgerechtigd zijn. Vraag is overigens of een rechterflank echt is wat dit Anderlecht nodig heeft. De prioriteit leek steeds een spits, maar finaal bleken de dossiers te complex. Zo wilde Facundo Ferreyra van Benfica niet komen. Met de komst van Bolasie, die voor goeie voorzetten moet zorgen, hoopt Anderlecht dan maar dat Nany Dimata en Ivan Santini meer tot hun recht zullen komen. “Voor een nummer negen is zo een type een zegen”, oordeelt Antwerpspeler Dieumerci Mbokani, die Bolasie kent van bij de Congolese nationale elf. “Hij zal veel assists geven, hij wordt een meerwaarde.”

Uitgaand bleef het relatief rustig voor Verschueren. Mohammed Dauda (20) verhuist naar Vitesse, het gaat om een huur met aankoopoptie van 3 miljoen euro. De Ghanees zou aanvankelijk naar Cádiz in Spanje gaan, maar door getalm bij Anderlecht ging dat niet door. Voor Antonio Milic (24) kwam er geen oplossing, hij lijkt geneigd te blijven. In het geval van Ognjen Vranjes (29) liggen de kaarten anders. Paars-wit bidt dat het Bosnische woelwater alsnog een ploeg vindt in een competitie waar de transfermarkt afgelopen nacht niet gesloten is. Het Oostblok? (PJC/KTH/NVK)

De flankaanvaller zat bij Everton op een zijspoor nadat hij zelf z’n huurperiode bij Aston Villa verbrak. “Anderlecht kan interessant zijn voor mij. Ik moet spelen met het oog op de Afrika Cup”, vertelde hij vandaag aan onze redactie. Die speelminuten kan hij nu bij de Belgische recordkampioen vergaren, de deal raakte net voor middernacht rond.

Anderlecht klokt zo af op drie inkomende transfers. Kara Mbodj vervoegde al de paars-witte rangen nadat zijn contract bij Nantes werd stopgezet, Peter Žulj werd de broodnodige middenvelder op de ‘10'.