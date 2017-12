Ook verliezer Ghelamco aan het woord: "We kijken er naar uit om met nieuwe clubleiding stadion te voorzien" Redactie

17u22

Bron: Belga 0 Benoit De Freine Paul Gheysens en zijn vrouw Ria. Anderlecht Via zijn kinderen bracht Ghelamco-baas Paul Gheysens een bod uit op Anderlecht, maar de Raad van Bestuur koos er voor om exclusief met Marc Coucke te onderhandelen. "We wensen de nieuwe eigenaar van Royal Sporting Club Anderlecht van harte te feliciteren met de overname van de club", reageert Ghelamco in een persbericht.

"Het is een prachtige club die een mooie toekomst tegemoet gaat. Daarmee kunnen we de overnemer alleen maar alle succes toewensen. We kijken uit naar het opbouwen van een constructieve relatie en staan open voor bijkomende samenwerkingsverbanden met de nieuwe leiding van RSCA. De prachtige club staat voor tal van uitdagingen, uitdagingen die ze niet alleen hoeft te trotseren."

"De overname biedt een aanzienlijke opportuniteit om het stadiondossier een nieuwe boost te geven. Een nieuw stadion is de deur naar Europa en één van de noodzakelijke bouwstenen voor blijvende Europese successen. We kijken er, als Ghelamco, dan ook naar uit om samen met de nieuwe clubleiding deze nieuwe infrastructuur te voorzien, zoals in eerdere engagementen is overeengekomen."

"Onder leiding van de vorige eigenaars zijn verschillende verbintenissen aangegaan tussen de club en onze onderneming, met het zicht op het Eurostadium en de huisvesting van Anderlecht. Dit gaat onder meer over het principe-akkoord van 2015, wat een uitdrukkelijke voorwaarde was tot het ondertekenen van de erfpacht voor Ghelamco door de stad Brussel. De overname verandert niets aan deze destijds aangegane verbintenissen en engagementen. We gaan ervan uit dat de nieuwe eigenaars te goeder trouw de engagementen zullen nakomen en constructief zullen meewerken."

Benoit De Freine