Ook Pjaca arriveert op Neerpede: Anderlecht huurt Kroatische flankaanvaller van Juventus PJC

31 januari 2020

10u55 20 Anderlecht Het gaat snel op Neerpede. Het gaat snel op Neerpede. Nadat Dejan Joveljic arriveerde op Neerpede , kwam ook Marko Pjaca toe. De Kroatische flankaanvaller wordt gehuurd van Juventus tot de zomer, met een optie op een extra jaar huur.

Marco Pjaca, een linksbuiten die ook op rechts uit de voeten kan, maakte in 2016 de overstap van Dinamo Zagreb naar Juventus, waar hij nog niet kon doorbreken. In 2017 was de Kroaat al eens in beeld bij paars-wit, maar toen volgde een uitleenbeurt naar Schalke 04. Vorig seizoen werd hij door Juve dan weer verhuurd aan Fiorentina. Daar speelde hij regelmatig, tot hij in maart 2019 een zwaar kruisbandletsel opliep. Pjaca keerde terug naar Turijn en werd pas in december weer fit verklaard. Sindsdien kwam hij enkel in de achtste finale van de Coppa Italia een kwartier in actie. Pjaca verzamelde in zijn carrière al 24 caps voor de Kroatische nationale ploeg. In de WK-finale tegen Frankrijk viel hij negen minuten voor tijd in.

Ook Kemar Lawrence, een 27-jarige Jamaicaanse linksback die voor de New York Red Bulls speelt, is in beeld bij Anderlecht om de linksachterpositie te versterken.