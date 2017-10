Ook Franse pers zag hoe PSG het 45 minuten lang moeilijk had: "De nasmaak na de eerste helft zal zuur zijn voor Anderlecht" YP

08u05 14 Photo News Anderlecht Anderlecht verloor gisteren van Paris Saint-Germain met 0-4, maar Vanhaezebrouck liet paars-wit in elk geval weer voetballen met lef. Ook de Franse sportkranten zagen hoe PSG in de eerste helft zowaar achteruit moest, maar alsnog makkelijk de zege binnenhaalde na flitsen van Mbappé, Cavani, Neymar en Di María. Een bloemlezing.

L'Equipe:

"Vooreerst was de hand van nieuwe trainer Hein Vanhaezebrouck al meteen zichtbaar: de Belgen leverden een magnifieke eerste helft af waarin ze hoog druk zetten en vooral via de Nigeriaanse international Henry Onyekuru meer kansen wisten af te dwingen dan PSG (5de, 7de, 12de, 15de en 22ste minuut), maar Alphonse Areola toonde zich een besluitbaar sluitstuk. Het waren zelfs de tegenstanders die dankzij goals van Mbappé en Cavani met een voorsprong de rust in konden. Na de pauze lieten de Brusselaars de intensiteit zakken."

AFP

Le Figaro:

"Zelfs al werden ze in de eerste helft teruggedrukt en enkele keren wakker geschud, toch namen de heren van Emery uiteindelijk de maat van hun tegenstander. Net als tegen Bayern maakte PSG het zichzelf gemakkelijk door snel te scoren via Mbappé, die na een assist van Verratti te makkelijk mocht scoren van de thuisdoelman. Maar door die goal lieten de bezoekers zich in slaap wiegen. Defensief verloren ze de duels en acteerden ze koortsachtig. Areola moest aan het werk op pogingen van Onyekuru en Teodorczyk."

AFP

Le Parisien:

"De nasmaak na woensdagavond zal zuur zijn voor de Belgen, zeker na zo'n eerste helft. Maar de mannen van Vanhaezebrouck werden afgehouden door een Alphonse Aréola die in grootse doen was."

France Football:

"Anderlecht liet zich niet in slaap wiegen door het aanvankelijk trage tempo en het onzekere spel van PSG. Dankzij een erg agressieve pressing wisten de Belgen al te vaak de bal te recupereren enkele meters boven de middenlijn en ze kregen ook de beste kansen. (...) Zonder doelman Aréola had het er benard kunnen uitzien voor PSG. Maar wat Anderlecht dus niet kreeg, had PSG wél al snel: een doelpunt."

"In de tweede helft kon Anderlecht, dat erg veel had gegeven in de eerste helft, diezelfde druk niet meer ontwikkelen. (...) Het ontbrak de Belgische ploeg ook aan luciditeit in de offensieve acties, de bal van Onyekuru op de lat was daar een voorbeeld van. Op basis van zijn prestatie verdiende Anderlecht niet zo'n zwaar verdict, maar doordat de druk afnam kon PSG profiteren om het doelpuntensaldo op te krikken."

Photo News

Photo News

Eurosport:

"PSG speelde niet echt een Champions League-wedstrijd. In de intensiteit, agressiviteit en zelfs in het collectief werd het gedomineerd door Anderlecht gedurende de hele eerste helft. De ploeg van Unai Emery gaf nooit de indruk zijn tegenstander te kunnen overvleugelen in de eerste 45 minuten. En toch stond ze op voorsprong met dank aan de individuele kwaliteiten van de aanvallers - iets wat de tweede helft veel gemakkelijker maakte. PSG profiteerde van het feit dat Anderlecht het tempo moest laten zakken om de score verder uit te diepen."

Eurosport licht er ook enkele individuen uit. Daar noemen ze Aréola en Mbappé "beslissend", maar ook enkele spelers van Anderlecht vielen op. Henry Onyekuru, een heel interessante speler door zijn snelheid, maakte het Dani Alves heel erg moeilijk, maar deemsterde weg na de pauze. Bij Anderlecht konden we ook vooral in de eerste helft de prestatie van Adrien Trebel, ex-Nantes, smaken."

Photo News

Photo News

Photo News

Photo News

Photo News

AFP