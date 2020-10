Ook Fanboard uit onvrede over beleid Anderlecht: “Hoog tijd dat jullie aan supporters denken en niet alleen aan eigen ego” Redactie

10 oktober 2020

22u38 4 Anderlecht Na het protest aan de poorten van het Lotto Park , heeft ook de Fanboard van Anderlecht z'n onvrede geuit op de huidige situatie waarin de club verkeert. De Fanboard deed dat door middel van een open brief, gericht aan het bestuur en de aandeelhouders.

De Fanboard van Anderlecht is een groep van zeven mensen die de verschillende supportersgroepen vertegenwoordigen. De Fanboard is twee jaar geleden opgericht om de communicatie tussen de club en de supporters te verbeteren.

Lees hieronder de integrale open brief:

Geachte heren,

De leden van de Fanboard voelen zich genoodzaakt om een mail te sturen naar jullie om de eenvoudige reden dat we zodanig veel berichten ontvangen van bezorgde paars witte fans.

We zouden graag hebben dat er open kaart wordt gespeeld met de supporters ivm de crisis van Anderlecht.

Fans van de eerste minuut tot jongeren die nu fan zijn worden nu op hun ziel getrapt en zien onze mooie paars witte club Rsca volledig ten onder gaan. Onze trots wordt in onze strot geramd door een gekibbel binnen het bestuur en aandeelhouders.

Het wordt hoog tijd dat jullie ook eens aan de supporters gaan denken en niet alleen aan jullie eigen ego. Er zijn de laatste jaren grote fouten gemaakt wat betreft transfers en geld uitgeven aan makelaars en verschillende onder de vorige bestuursleden en in grote lijnen Herman van holsbeeck zijn in de fout gegaan. De beginjaren onder Coucke/Devroe waren ook niet rooskleurig wat betreft transfers en mede hierdoor werd de put nog dieper gemaakt. Als we dan nu kunnen vernemen en lezen dat onze put met de minuut dieper wordt en jullie huidige bestuur en aandeelhouders niet overeen komen raken jullie elke Rsca supporter diep in het hart.

We zouden graag zo snel mogelijk een fanboard willen vragen waar jullie op aanwezig zijn en duidelijkheid brengen ivm de situatie en hoe het verder moet met onze club. Ons leven als supporter staat voor een groot teken in voor het plezier voor onze club en gaan hier mee slapen en stonden telkens fier op met de gedachte van onze grote paars witte club.

Het wordt tijd dat jullie de plooien glad strijken en samen strijden om onze club opnieuw te maken tot wat het was voor enkele jaren.

Wij waren de top in België en zijn uitgezakt tot een middenmotor die zelfs geen Europees voetbal meer weet af te dwingen.

Aan de aandeelhouders vragen we om ook jullie trots opzij te zetten en samen een oplossing te zoeken om onze club Rsca weer op te bouwen tot een grootheid van weleer.

Niemand zal heilig zijn maar we denken dat iedereen in de eerste plaats rsca supporter is en dan pas zakenman.

We hopen hier op een positieve manier respons op te krijgen.

Misnoegde supporters

Leden fanboard

