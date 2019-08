Ook El Hadj en Sambi Lokonga verlengen contract bij Anderlecht PJC

10 augustus 2019

08u44 0 Jupiler Pro League Consequent is Anderlecht wel. De club blijft inzetten op de eigen jeugd, getuige de nakende contractverlengingen bij El Hadj (17) en Sambi Lokonga (19).

Francis Amuzu (20) zette zijn handtekening al. Die van Sieben Dewaele (20) volgt op korte termijn. Maar daar blijft het normaal gezien niet bij. Michael Verschueren voert namelijk onderhandelingen om de overeenkomsten van Ait El Hadj en Albert Sambi Lokonga open te breken. Alle partijen verwachten dat het snel tot een akkoord komt.

Vooral de contractverlenging van Sambi Lokonga is opmerkelijk. Op dit moment is de jeugdinternational geblesseerd - hij scheurde in december de kruisbanden van de knie - maar dat weerhoudt RSCA er dus niet van om hem langer aan zich te binden. Het toont aan hoe groot het geloof binnen Anderlecht in Sambi Lokonga is. Verschueren ziet in de speler, die vanaf midden december speelklaar hoopt te zijn, de ideale verdedigende middenvelder voor het systeem van Vincent Kompany. Er valt iets voor te zeggen: Lokonga is balvast, duelkrachtig en bezit uitstekende voetjes.

El Hadj was één van de elf talenten die Marc Coucke in mei 2018 een profcontract voorschotelde. Hij maakt inmiddels vast deel uit van de A-kern en charmeerde in de voorbereiding. Omdat grote buitenlandse clubs om de hoek blijven loeren, drong een opwaardering zich op. Paars-wit verwacht van El Hadj dat hij de concurrentie aangaat met Nasri, Verschaeren en Vlap.