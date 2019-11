Ook dit weekend nog geen Kompany Jan Mosselmans

21 november 2019

07u08 0

Het is nog steeds wachten op het heroptreden van Vincent Kompany. Ook komend weekend tegen KV Kortrijk is de speler-manager nog onbeschikbaar. Niemand binnen de club kan/durft zich nog uit te spreken over wanneer Kompany opnieuw inzetbaar zal zijn. Sandler heeft wel weer de groepstrainingen hervat. Vraag is of hij met zo weinig trainingen in de benen wedstrijdfit geraakt voor zondag. Goed nieuws is er over Trebel. De Fransman onderging een meniscusoperatie, maar zijn gehavende knie geneest snel. Volgende week mag hij weer met de groep trainen, het is niet uitgesloten dat hij er tegen KV Oostende weer bij is.