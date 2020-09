Ook Dauda test positief bij Anderlecht, Kompany: “Vragen om match uit te stellen is allerlaatste optie voor mij”

25 september 2020

15u21 5 Anderlecht Anderlecht blijft in de greep van het coronavirus. Ook aanvaller Mohammed Dauda, die in de B-kern zit, legde een positieve test af. Vandaag ondergingen Vincent Kompany en zijn spelers een nieuwe test. Morgen, daags voor de match tegen Eupen, zullen de resultaten bekend zijn. Het blijft bang afwachten.

Hannes Delcroix, Lucas Lissens, Peter Zulj, Timon Wellenreuther, Michel Vlap, Yari Verschaeren, Antonio Milic, James Lawrence en enkele leden van de staf moesten eerder in quarantaine. Vlap is intussen weer bij de groep, maar komt dit weekend nog niet in aanmerking om te spelen. Dat bevestigde Vincent Kompany op zijn wekelijks persmoment. “Michel is weer bij de groep. Dat is heel goed nieuws. Maar pas sinds vandaag. Eupen komt nog te vroeg voor hem.”

Spoeling wordt dun

Vooral achterin zal Kompany opnieuw moeten puzzelen. Delcroix, die degelijk speelde tegen Waasland-Beveren, en Lissens zitten in quarantaine en Elias Cobbaut is nog een tijdje out. “In de verdediging wordt de spoeling inderdaad dun”, aldus Kompany. “Met Vranjes en Luckassen heb ik nog maar twee ervaren pionnen daar. Maar ook Sardella en Kana kunnen er nog uit de voeten, hé. Als zij spelen, dan zal ik hen het volle vertrouwen geven.”

Op Neerpede zijn ze alleszins op hun hoede. Bakkali testte bijvoorbeeld negatief, maar was wel ziekjes. Ook met hem neemt Anderlecht geen risico’s. “Zico (zoals Kompany de winger noemt, red.) had een hoest en dat volstaat tegenwoordig om een speler even af te zonderen. We nemen geen enkel risico.”

De match tegen Eupen zal Trebel waarschijnlijk missen. Het is een klein probleem en we volgen zijn situatie van dichtbij op Vincent Kompany

Bij dat alles komt ook nog eens de blessure van Adrien Trebel. De middenvelder stond de voorbije vijf competitiematchen in de basis, maar sukkelt met de knie. “De match van zondag zal hij waarschijnlijk missen, dat klopt. Het is een klein probleem en we volgen zijn situatie van dichtbij op. We hopen hem topfit te krijgen voor de match tegen Club. Lukt dat niet, dan is er daarna de interlandbreak.”

Voorlopig is het nog geen optie om aan de Pro League te vragen om de volgende match uit te stellen. En het is zeker ook niet gezegd dat Anderlecht dat sowieso zal doen als het wel kan. “Een wedstrijd uitstellen is voor mij echt de allerlaatste optie. De jongens die wel nog beschikbaar zijn, zijn fit en hongerig. Zij denken enkel aan de match tegen Eupen en zullen klaar zijn.”

